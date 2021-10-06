В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вот контактный зоопарк. На сегодня эта идея реализована? Я знаю, что было дело, но как оно продвинулось?

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Было. Но мы ее немножко сократили, потому что все-таки тяжело, и животным тяжело. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все-таки думаете вы о животных в первую очередь. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Контактные зоопарки не оправдали себя.