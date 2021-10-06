В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вот контактный зоопарк. На сегодня эта идея реализована? Я знаю, что было дело, но как оно продвинулось?
Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Было. Но мы ее немножко сократили, потому что все-таки тяжело, и животным тяжело.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Все-таки думаете вы о животных в первую очередь.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Контактные зоопарки не оправдали себя.
Татьяна Ильясова-Кононова:
Не очень удобно именно у нас. У нас для этого мало места. Потому что поток посетителей большой, а сама по себе вот эта площадка, которая была выделена, она маловата. Поэтому просто получается столпотворение. Животные страдают, дети пугаются, все толпятся. Не очень удобно.
Потому сейчас мы просто сделали – тех же коз, овечек можно покормить, погладить. Но, а все остальное посмотреть.
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