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В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка

06 октября 2021 16:16
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вот контактный зоопарк. На сегодня эта идея реализована? Я знаю, что было дело, но как оно продвинулось?

В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка-1

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Было. Но мы ее немножко сократили, потому что все-таки тяжело, и животным тяжело.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Все-таки думаете вы о животных в первую очередь.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Контактные зоопарки не оправдали себя.

В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка-3

Татьяна Ильясова-Кононова:
Не очень удобно именно у нас. У нас для этого мало места. Потому что поток посетителей большой, а сама по себе вот эта площадка, которая была выделена, она маловата. Поэтому просто получается столпотворение. Животные страдают, дети пугаются, все толпятся. Не очень удобно.

Потому сейчас мы просто сделали – тех же коз, овечек можно покормить, погладить. Но, а все остальное посмотреть.

«У меня душа разрывается». В каких случаях животные из дикой природы попадают в зоопарк – подробнее здесь.

# Зоопарк # общество # Екатерина Забенько # Татьяна Ильясова-Кононова # Алена Родовская # Фотофакт

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