Директор «Озерицкого-Агро»: дефицита картофеля быть не может, потому что у нас хороший урожай

Новости Беларуси. Сейчас в хозяйствах страны активно идет уборка овощей. Первые тонны уже поступили на склады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корресондент:

Поле, овощехранилище, магазин – вот они основные слагаемые цены товара на прилавках. Какая она будет в этом году и хватит ли овощей в межсезонье? Маркетинговую цепочку изучили эксперты. И сейчас проводят работу над ошибками.

О том, как идет уборка овощей 6 октября в «Озерецком-Агро» рассказали председателю Федерации профсоюзов Михаилу Орде.

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Еще 5-7 дней – и сезон картофеля на финише. 2021 год выдался сложным, погода то и дело преподносила сюрпризы, но урожай, уверяют, хороший. Спрос точно обеспечат.