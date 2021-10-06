Директор «Озерицкого-Агро»: дефицита картофеля быть не может, потому что у нас хороший урожай

Новости Беларуси. Сейчас в хозяйствах страны активно идет уборка овощей. Первые тонны уже поступили на склады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.
Новости Беларуси. Сейчас в хозяйствах страны активно идет уборка овощей. Первые тонны уже поступили на склады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корресондент:
Поле, овощехранилище, магазин – вот они основные слагаемые цены товара на прилавках. Какая она будет в этом году и хватит ли овощей в межсезонье? Маркетинговую цепочку изучили эксперты. И сейчас проводят работу над ошибками.
О том, как идет уборка овощей 6 октября в «Озерецком-Агро» рассказали председателю Федерации профсоюзов Михаилу Орде.
Это ее ферме позавидовал Жерар Депардье. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Нину Железнову – читать здесь.
Еще 5-7 дней – и сезон картофеля на финише. 2021 год выдался сложным, погода то и дело преподносила сюрпризы, но урожай, уверяют, хороший. Спрос точно обеспечат.
Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:
Я впервые вообще слышу, что дефицит у нас картофеля. Я впервые это слышу. У нас нет дефицита. А цены? Цены очень демократичные и приемлемые. На сегодня мы продаем картофель по 94 копейки за килограмм. Качественный, вкусный, разваристый, самых различных сортов. А по дефициту – дефицита картофеля быть не может, потому что у нас хороший урожай. Урожайность зависит от сорта, от полей. Мы в этом году тоже очень сильно пострадали. С 17 по 19 июня у нас были шквальные дожди, и в некоторых полях вода стояла до 60 сантиметров больше суток. Но вообще урожайность на сегодня – 443 центнера с гектара. Я считаю, что это очень хорошая урожайность. Картофель чистый, не поражен паршой. Поэтому с картошкой белорусы будут обязательно.