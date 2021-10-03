«Поддался эмоциям, призывам радикалов». Раскаяния задержанных, которые оскорбили погибшего сотрудника КГБ в соцсетях

Новости Беларуси. Готовился ли Зельцер к обыску, зачем встречал правоохранителей с ружьем в руках и почему в этот вечер его квартира была похожа на видеостудию? Детали этой трагедии станут известны по результатам следствия. Одно ясно точно – гибель сотрудника КГБ «безнаказанной не останется», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это, к слову, цитата Президента.

Ровно через сутки после трагедии правоохранители начали «пачками» задерживать тех, кто решил хайпануть на гибели «Нирваны». И это при том, что всех предупредили – не играйте на костях. Видимо, все же у невероятных действительно «свой язык».

Написал комментарий на портале TUT.BY Zerkalo 29 сентября, что в Беларуси террористов нет, а если бы были, то фашистов бы у нас не было. Под фашистами я имел в виду людей без опознавательных знаков с оружием. Считаю, что такой комментарий был неуместен. Более таких комментариев я не планирую писать. Писал это сгоряча. Соболезную умершему сотруднику КГБ.

На эмоциях написала в социальных сетях необоснованный комментарий, тем же оскорбив милицию и КГБ. Написала я это необдуманно, повелась на эмоции, прочитав ненужную информацию, лжеинформацию в интернете, о чем я очень сильно сожалею.

В Telegram-канале оставил очень негативный комментарий под постом о погибшем сотруднике КГБ. Находился в данный момент под сильным национальным напряжением и таким образом решил выразить свое отношение к действующей власти. Приношу извинения семье погибшего сотрудника КГБ.

Я поступил как последнее г**но. Хочу извиниться. Честное слово, я хочу извиниться перед родственниками, перед сослуживцами этого человека. Я его лично не знал. Я просто не имел права что-то писать.

В социальных сетях под видеороликом погибшего сотрудника КГБ оставил комментарий оскорбительного и насильственного характера. Сказал «надо всех убивать». Признаюсь, в тот вечер я был пьян. Сильно. Может, это и двигало мной. Не знаю. Я хочу попросить прощения у родственников погибшего офицера. Я сам сын, отец. Поэтому искренне соболезную родным и близким. Простите меня.