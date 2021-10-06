«У меня душа разрывается». В каких случаях животные из дикой природы попадают в зоопарк?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Эвелина, скажите, пожалуйста, вы рассматривали, в принципе, идею вместе со своей кампанией, с которой вы ходите в кинотеатры, отправиться в зоопарк? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

И покормить уточек.

Эвелина Зыбарева, учащаяся лицея БНТУ:

Я не сильно люблю ходить в зоопарки. Потому что я знаю, что в нашем современном обществе, мире есть возможность посмотреть на дикую природу по телевизору. И естественно против зоопарков ничего не имею. Но у меня душа разрывается, когда я вижу что… Алена Родовская:

Ухоженные, нормальные животные содержатся в прекрасных условиях. Эвелина Зыбарева:

Оно все равно в клетке. Алена Родовская:

И у тебя есть лично глазами вот эта прямая коммуникация: посмотреть, как он ведет себя в среде.

Екатерина Забенько:

Просто, когда в следующий раз пойдете в зоопарк, смотрите на льва и думайте: «Его бы в естественной среде уже бы кто-нибудь съел обязательно, а он живет в Минском зоопарке и радует публику».