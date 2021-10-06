«У меня душа разрывается». В каких случаях животные из дикой природы попадают в зоопарк?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Эвелина, скажите, пожалуйста, вы рассматривали, в принципе, идею вместе со своей кампанией, с которой вы ходите в кинотеатры, отправиться в зоопарк?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
И покормить уточек.
Эвелина Зыбарева, учащаяся лицея БНТУ:
Я не сильно люблю ходить в зоопарки. Потому что я знаю, что в нашем современном обществе, мире есть возможность посмотреть на дикую природу по телевизору. И естественно против зоопарков ничего не имею. Но у меня душа разрывается, когда я вижу что…
Алена Родовская:
Ухоженные, нормальные животные содержатся в прекрасных условиях.
Эвелина Зыбарева:
Оно все равно в клетке.
Алена Родовская:
И у тебя есть лично глазами вот эта прямая коммуникация: посмотреть, как он ведет себя в среде.
Екатерина Забенько:
Просто, когда в следующий раз пойдете в зоопарк, смотрите на льва и думайте: «Его бы в естественной среде уже бы кто-нибудь съел обязательно, а он живет в Минском зоопарке и радует публику».
Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Это животные, рожденные в зоопарках, поэтому они бы уже просто не выжили в дикой природе.
В современных зоопарках – их на самом деле много во всем мире – поэтому есть постоянный приплод, постоянно новые животные появляются. И поэтому практически в нормальный зоопарк из дикой природы вообще не поступают животные. Только такие случаи, когда где-то оставлены, там повреждения, ножку сломал. Вот только в таком случае. А в остальном все это циркуляция между зоопарками. Тут стоит вопрос, что если, извините, отказываться и закрывать то, что с ними делать?
В первую очередь думают о животных. Вот почему в Минске нет контактного зоопарка - подробнее здесь.