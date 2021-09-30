«Очень сильно сожалею». Сколько человек уже задержаны за грубые комментарии о трагедии в Минске?

Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет 1 октября в Минске. По всей Беларуси возникли стихийные мемориалы в его память. Но на этом фоне нашлись те, кто использовал трагедию для грязного и циничного хайпа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ: В Сети полились оскорбительные комментарии в адрес сотрудника КГБ. Реакция правоохранителей последовала молниеносная. Уже десятки так называемых невероятных публично извиняются. Однако слишком много мы видели таких покаяний, чтобы им верить.

Комментарий был оставлен под видео. На тот момент, где сотрудники говорили, что они милиционеры и просили открыть дверь, а житель квартиры открыл стрельбу из ружья. Это грустная ситуация, когда люди убивают друг друга. И я сейчас понимаю, что на тот момент (в 21 с копейками) я оставила комментарий, руководствуясь эмоциями и недостатком информации.

Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают. Читайте здесь.

Не проходит и нескольких часов, как авторы комментариев оказываются установленными и задержанными. Каждому поступку будет дана законная оценка.