Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают

Новости Беларуси. Не проходит и нескольких часов, как авторы комментариев оказываются установленными и задержанными. Каждому поступку дадут законную оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашлись те, кто использовал трагедию в Минске для грязного и циничного хайпа.

Татьяна Савчик, СТВ:

В Сети полились оскорбительные комментарии в адрес сотрудника КГБ. Реакция правоохранителей последовала молниеносная. Уже десятки так называемых невероятных публично извиняются. Однако слишком много мы видели таких покаяний, чтобы им верить. Азарёнок в интервью Голованову: дай им власть – они порвут всех, будут убивать всех и наслаждаться этим. Читайте здесь.

Разместил оскорбительный комментарий. Я написал: «Жаль, что погиб только один. Очень сильно сожалею...» Подробнее в видеоматериале. Я сожалею о том, что написал это, не подумав, потому что погибли два человека. Я приношу соболезнования семьям погибших, сожалею, что сотрудник погиб при исполнении своих служебных обязанностей.