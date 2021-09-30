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Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают

30 сентября 2021 11:19
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Новости Беларуси. Не проходит и нескольких часов, как авторы комментариев оказываются установленными и задержанными. Каждому поступку дадут законную оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашлись те, кто использовал трагедию в Минске для грязного и циничного хайпа.

Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают -1

Татьяна Савчик, СТВ:
В Сети полились оскорбительные комментарии в адрес сотрудника КГБ. Реакция правоохранителей последовала молниеносная. Уже десятки так называемых невероятных публично извиняются. Однако слишком много мы видели таких покаяний, чтобы им верить.  

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Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают -4

Разместил оскорбительный комментарий. Я написал: «Жаль, что погиб только один. Очень сильно сожалею...»

Подробнее в видеоматериале.

Я сожалею о том, что написал это, не подумав, потому что погибли два человека. Я приношу соболезнования семьям погибших, сожалею, что сотрудник погиб при исполнении своих служебных обязанностей.  

Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают -7

29 сентября 2021 года в сети Instagram оставил комментарий под постом о новости о погибшем сотруднике КГБ: «Бандиту земля будет бетоном». О содеянном поступке искренне сожалею и раскаиваюсь. С 2016 года являюсь сторонником нетрадиционных сексуальных ориентаций. Периодически, раза два-три в год, занимаюсь сексом с парнем.

# Интернет # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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