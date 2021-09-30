Циничный хайп. Написавших оскорбления в адрес силовиков быстро устанавливают и привлекают
Новости Беларуси. Не проходит и нескольких часов, как авторы комментариев оказываются установленными и задержанными. Каждому поступку дадут законную оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашлись те, кто использовал трагедию в Минске для грязного и циничного хайпа.
Татьяна Савчик, СТВ:
В Сети полились оскорбительные комментарии в адрес сотрудника КГБ. Реакция правоохранителей последовала молниеносная. Уже десятки так называемых невероятных публично извиняются. Однако слишком много мы видели таких покаяний, чтобы им верить.
Азарёнок в интервью Голованову: дай им власть – они порвут всех, будут убивать всех и наслаждаться этим. Читайте здесь.
Разместил оскорбительный комментарий. Я написал: «Жаль, что погиб только один. Очень сильно сожалею...»
Подробнее в видеоматериале.
Я сожалею о том, что написал это, не подумав, потому что погибли два человека. Я приношу соболезнования семьям погибших, сожалею, что сотрудник погиб при исполнении своих служебных обязанностей.
29 сентября 2021 года в сети Instagram оставил комментарий под постом о новости о погибшем сотруднике КГБ: «Бандиту земля будет бетоном». О содеянном поступке искренне сожалею и раскаиваюсь. С 2016 года являюсь сторонником нетрадиционных сексуальных ориентаций. Периодически, раза два-три в год, занимаюсь сексом с парнем.