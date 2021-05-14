Подавали заявления за несколько месяцев. Сколько пар хотят пожениться в Международный день семьи?

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет сердца. 15 мая, в Международный день семьи, в Минске зарегистрировать брак планируют 85 пар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Церемонии пройдут во всех девяти районных ЗАГСах. Традиционно свадебный бум запланирован и во Дворце бракосочетаний. Торжественный момент с молодоженами разделят их близкие и родные. А чтобы заключить союз именно в этот день, многие пары подавали заявления за несколько месяцев.