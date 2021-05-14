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Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Какое поручение Президент дал по храму в Будславе?

14 мая 2021 13:48
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Новости Беларуси. После посещения фермерского рынка 14 мая Александр Лукашенко дал отдельное поручение губернатору Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о судьбе пострадавшего от пожара костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе.

Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Какое поручение Президент дал по храму в Будславе?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы. Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги.

Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Какое поручение Президент дал по храму в Будславе?-4

Сейчас в храме идет разбор обгоревших конструкций. Эксплуатация здания полностью запрещена. Восстановительные работы проконтролирует специально созданная комиссия.

# Пожар в Минской области # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

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