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На «Динамо» планируют организовать полёты на воздушном шаре. Когда можно будет полюбоваться Минском с воздуха?

14 мая 2021 14:15
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Новости Беларуси. Стадион «Динамо» планирует привлекать гостей рядом интересных активностей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На главной олимпийской арене Беларуси появится новая услуга – подъем на воздушном шаре. Уже получено разрешение на подъем на высоту до 100 метров.

На «Динамо» планируют организовать полёты на воздушном шаре. Когда можно будет полюбоваться Минском с воздуха?-1

К слову, осветительные мачты стадиона достигают высоты 70 метров. Время воздухоплавания будет ограничено десятью минутами. Возможно, уже в мае первые посетители смогут осмотреть красоты Минска с воздуха.

На стадионе «Динамо» ожидаются и другие активности. В августе приключенческий забег «Лабиринт». Будет и ночной забег со стартом в полночь. В 2021 году на «Динамо» также планируют открытие тира и скалодрома. Строительные работы уже завершаются.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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