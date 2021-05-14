«В течение трёх недель мой вопрос должен быть закрыт». По каким поводам белорусы обращаются к депутатам?

Со своими наболевшими проблемами обратились 10 человек. Вопросы касались медицинского и социального обслуживания, улучшения инфраструктуры, авторского права, открытия бизнеса. А вот Алишер Ражабов пришел с проблемой трудоустройства. Около года мужчина не может найти работу. Вопрос решился на месте – в ближайшее время специалист будет трудоустроен.

Алишер Ражабов: Небольшая проблема в том, что и возраст – уже 52 года, и все дистанционно происходит, и как-то не получается у меня трудоустроиться. Работал я замдиректора театра, хотел бы равнозначную такую должность. Я доволен, что в конце концов услышал конкретику, то есть конкретная дата была озвучена, что в течение трех недель мой вопрос должен быть закрыт.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Конечно, вопросы все очень разнообразные, непростые, требуют детальной комиссионной и проработки разных органов госуправления. Поэтому по целому ряду мы будем давать поручения различным органам разобраться, потом принимать взвешенные решения за столом переговоров, для того чтобы принять и в рамках законодательства правильное решение, и в то же время, чтобы оно не противоречило никаким моральным нормам.

Кстати, в 2020 году представителями верхней палаты парламента было рассмотрено более четырех тысяч обращений. В 2021 году интенсивность работы не спадает, еженедельно представители власти проводят личные приемы. Обратиться можно также на прямые телефонные линии и написав электронное обращение.