«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами

Центральным событием недели стала встреча Президента со студентами-гуманитариями. Глава государства приехал в Минский лингвистический университет – в народе более известный как иняз – и многим сразу вспомнилось протестное прошлое этого вуза. Да, действительно, в 2020 году студенты этого вуза хотели пошуметь и требовали «перамен», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор получился неформальным. Будущих лингвистов и переводчиков интересовала не только карьера, внешняя политика и межкультурный диалог, но и вопросы социальных гарантий и создания семьи. Звучали темы и близкие журналистам, например, информационное противоборство, которое не прекратится, даже если конфликт перейдет в горячую фазу. О самых интересных и важных моментах встречи со студентами расскажет наш политобозреватель Виктория Ходосок.

За всю эту встречу молодежь стремилась не только поинтересоваться мнением Александра Лукашенко по глобальным вопросам, но и спросить житейского совета. Как попасть в команду главы государства? Лайфках от Президента на заметку всем!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты должен быть образованным человеком, профессиональным и любящим свою страну. И в этом плане ты должен, если ты хочешь быть главой Администрации, превзойти Крутого Дмитрия Николаевича. Не превзойдешь – значит, не будешь. Все честно и справедливо. Надо желать, хотеть, любить и быть профессионалом. Обязательно. Без этих качеств нельзя. Лукашенко рассказал, как стать главой Администрации: не превзойдешь Крутого – значит, не будешь. Подробности здесь. Пожалуй, самый неожиданный и даже умилительный вопрос студенты оставили на финал открытого микрофона. И казалось бы при всей серьезности Президента, но даже он не смог сдержать искренних эмоций.