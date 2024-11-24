«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами
Центральным событием недели стала встреча Президента со студентами-гуманитариями. Глава государства приехал в Минский лингвистический университет – в народе более известный как иняз – и многим сразу вспомнилось протестное прошлое этого вуза. Да, действительно, в 2020 году студенты этого вуза хотели пошуметь и требовали «перамен», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Разговор получился неформальным. Будущих лингвистов и переводчиков интересовала не только карьера, внешняя политика и межкультурный диалог, но и вопросы социальных гарантий и создания семьи. Звучали темы и близкие журналистам, например, информационное противоборство, которое не прекратится, даже если конфликт перейдет в горячую фазу.
О самых интересных и важных моментах встречи со студентами расскажет наш политобозреватель Виктория Ходосок.
За всю эту встречу молодежь стремилась не только поинтересоваться мнением Александра Лукашенко по глобальным вопросам, но и спросить житейского совета. Как попасть в команду главы государства? Лайфках от Президента на заметку всем!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты должен быть образованным человеком, профессиональным и любящим свою страну. И в этом плане ты должен, если ты хочешь быть главой Администрации, превзойти Крутого Дмитрия Николаевича. Не превзойдешь – значит, не будешь. Все честно и справедливо. Надо желать, хотеть, любить и быть профессионалом. Обязательно. Без этих качеств нельзя.
Лукашенко рассказал, как стать главой Администрации: не превзойдешь Крутого – значит, не будешь. Подробности здесь.
Пожалуй, самый неожиданный и даже умилительный вопрос студенты оставили на финал открытого микрофона. И казалось бы при всей серьезности Президента, но даже он не смог сдержать искренних эмоций.
Ваш младший сын Николай – образованный, творческий, популярный в интернете молодой человек, который является одним из самых завидных женихов среди белорусок. Подскажите, пожалуйста…
Александр Лукашенко:
Лиза, не намекай!
– Когда ему придет время выбирать спутницу своей жизни? Вы, как отец, будете ли влиять на его выбор или доверитесь вкусу сына?
– Ой, меня аж на чай потянуло.
Лукашенко про интернет в 2020-м: если повторится, отключим вообще – подробности здесь.
Так пролетели более 2,5 часа. Но не ошибемся если скажем, что общаться с главой государства студенты могли и хотели гораздо дольше. Ведь сегодня так важно и так непросто найти общий язык с теми, кто родился и рос уже в суверенной Беларуси. Но Александру Лукашенко это удалось. Вы спросите почему? Президент в конце встречи сам об этом скажет.
Александр Лукашенко:
Про перемены вы не спросили, значит мы идем правильным курсом. Спасибо!
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