Прямой эфир

«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами

24 ноября 2024 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Центральным событием недели стала встреча Президента со студентами-гуманитариями. Глава государства приехал в Минский лингвистический университет – в народе более известный как иняз – и многим сразу вспомнилось протестное прошлое этого вуза. Да, действительно, в 2020 году студенты этого вуза хотели пошуметь и требовали «перамен», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Разговор получился неформальным. Будущих лингвистов и переводчиков интересовала не только карьера, внешняя политика и межкультурный диалог, но и вопросы социальных гарантий и создания семьи. Звучали темы и близкие журналистам, например, информационное противоборство, которое не прекратится, даже если конфликт перейдет в горячую фазу.

О самых интересных и важных моментах встречи со студентами расскажет наш политобозреватель Виктория Ходосок.

«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами-2

За всю эту встречу молодежь стремилась не только поинтересоваться мнением Александра Лукашенко по глобальным вопросам, но и спросить житейского совета. Как попасть в команду главы государства? Лайфках от Президента на заметку всем!

«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты должен быть образованным человеком, профессиональным и любящим свою страну. И в этом плане ты должен, если ты хочешь быть главой Администрации, превзойти Крутого Дмитрия Николаевича. Не превзойдешь – значит, не будешь. Все честно и справедливо. Надо желать, хотеть, любить и быть профессионалом. Обязательно. Без этих качеств нельзя.

Лукашенко рассказал, как стать главой Администрации: не превзойдешь Крутого – значит, не будешь. Подробности здесь.

Пожалуй, самый неожиданный и даже умилительный вопрос студенты оставили на финал открытого микрофона. И казалось бы при всей серьезности Президента, но даже он не смог сдержать искренних эмоций.

«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами-6

Ваш младший сын Николай – образованный, творческий, популярный в интернете молодой человек, который является одним из самых завидных женихов среди белорусок. Подскажите, пожалуйста…

Александр Лукашенко:
Лиза, не намекай!
– Когда ему придет время выбирать спутницу своей жизни? Вы, как отец, будете ли влиять на его выбор или доверитесь вкусу сына?
– Ой, меня аж на чай потянуло.

Лукашенко про интернет в 2020-м: если повторится, отключим вообще – подробности здесь.

«Про перемены не спросили, значит идём правильным курсом» – итоги встречи Лукашенко со студентами-8

Так пролетели более 2,5 часа. Но не ошибемся если скажем, что общаться с главой государства студенты могли и хотели гораздо дольше. Ведь сегодня так важно и так непросто найти общий язык с теми, кто родился и рос уже в суверенной Беларуси. Но Александру Лукашенко это удалось. Вы спросите почему? Президент в конце встречи сам об этом скажет.

Александр Лукашенко:
Про перемены вы не спросили, значит мы идем правильным курсом. Спасибо!

Читайте также:

Лукашенко о фестивале культур в Гродно: он все больше становится знаковым для нашей страны

Президент: вижу по молодежи, что она не знает Беларусь

Лукашенко: если хотите знать правду, читайте государственные СМИ

# Молодежь Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: я не хочу войны на своей земле, мы три славянских народа
24 ноября 2024 16:55

Лукашенко: я не хочу войны на своей земле, мы три славянских народа

«Это была импровизация» – поговорили со студенткой, которая спросила Лукашенко об интернете в 2020-м
24 ноября 2024 16:54

«Это была импровизация» – поговорили со студенткой, которая спросила Лукашенко об интернете в 2020-м

Как Совет Республики работает с инклюзивной средой – пообщались с Татьяной Игнатюк
24 ноября 2024 13:50

Как Совет Республики работает с инклюзивной средой – пообщались с Татьяной Игнатюк