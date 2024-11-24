Как Совет Республики работает с инклюзивной средой – пообщались с Татьяной Игнатюк

В Совете Республики активно занимаются вопросами инклюзивной тематики. Какие законодательные акты приняты, чтобы обеспечивать особенным детям и их родителям полноценную жизнь, и почему вместе мы сможем больше? Об этом в программе «Сенат» на СТВ поговорили с Татьяной Игнатюк. Виолетта Шаблинская, СТВ:

В Совете Республики активно занимаются вопросами инклюзивной тематики. На ваш взгляд, какие плоды дали усилия сенаторов и Натальи Качановой в частности в этом вопросе?

Татьяна Игнатюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Инклюзия в нашей стране выкристаллизовалась не вчера и не сегодня. Этот процесс достаточно успешно идет уже далеко не первый год. И отрадно то, что поддерживается очень серьезным образом на уровне государства. Самое главное, что инклюзия прописана в нашем главном законе, в Кодексе об образовании, как один из основных принципов образования. Сегодня процент детей с особенностями в развитии увеличивается. Поэтому мы должны с вами понимать и осознавать, что это очень серьезный процесс, который важен для нас всех. Говоря об инклюзивном процессе, мы сегодня не подразумеваем каких-то рывковых новаций. У нас все очень планово и закономерно. И все это благодаря тому, что условия в стране созданы, они успешно работают. Особой гордостью является их профессиональное обучение, потому что опыта подобного в зарубежных странах нет. Когда ребята получают профессию наравне с остальными детьми, трудоустраиваются, наши педагоги их поддерживают дальше в рамках трудоустройства и сопровождают еще несколько последующих лет, и искренне радуются успехам ребят.

Виолетта Шаблинская:

В Совете Республики создан консультативный совет по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Вы входите в его состав. Расскажите о его деятельности. Татьяна Игнатюк:

Для решения возникающих проблем, для решения сложившихся каких-то сложных ситуаций был создан при Совете Республики консультативный совет по вопросам адаптации и интеграции детей с особенностями в развитии, членом которого я действительно являюсь. За это время, конечно, мы помогли разрешить много вопросов, которые волновали наших мам, прежде всего которые воспитывают детей с особенностями в развитии. Мы рассмотрели ряд вопросов, которые касались обучения, воспитания и социализации детей с расстройствами аутистического спектра. Мы достаточно широко в рамках работы консультативных советов рассмотрели, насколько хорошо обучаются ребята в системе образования, насколько квалифицированно оказывается медицинская помощь. Но многое, конечно, предстоит еще решить. Самое главное, что члены консультативного совета готовы к открытому диалогу, готовы разговаривать на равных не только друг с другом, со специалистами, но всегда готовы выслушать мам, которые активно приходят по приглашению Натальи Ивановны на наше заседание.

Виолетта Шаблинская:

Законодательно хватает инструментов, чтобы обеспечивать детям с особенностями развития и их родителям полноценную жизнь. Татьяна Игнатюк:

На неделе был рассмотрен проект закона об изменении кодексов по вопросам образования. Предложения были внесены в первую очередь с точки зрения расширения социальных гарантий нашим ребятам с особенностями развития. В числе таких гарантий – право на получение логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Виолетта Шаблинская:

Татьяна Станиславовна, вы являетесь инициатором проекта «Другая глубина». Расскажите о нем.

Татьяна Игнатюк:

Именно этот проект помогает всем нам с вами ощутить ту глубину чувств, которыми обладают наши дети с особенностями в развитии, понять их и принять. Точно знаю, что подобные проекты помогают нам верить в наших детей с особенностями в развитии, помогают раскрывать их искренние чувства, помогают увидеть их внутренний мир. Виолетта Шаблинская:

Насколько такие проекты важны для нашего общества? Татьяна Игнатюк:

Они очень важны, потому что мы именно в этих рамках помогаем увидеть друг друга, ощутить друг друга и понять друг друга, потому что кто-то боится подойти к человеку с особенностями в развитии, кто-то не совсем понимает, на что он способен. А вот именно эти работы наших детей, такие же, как и представлены в рамках нашей выставки, они помогают почувствовать, понять и полюбить друг друга. Сейчас мы с вами находимся в уникальном помещении, которое искренне любят наши дети, работают здесь с особым удовольствием. Это сенсорно-динамический зал «Дом совы». К слову, здесь работают абсолютно все специалисты нашего центра. Это не только медицинские сотрудники, которые участвуют в реабилитации наших детей. Это и педагоги, и воспитатели, и психологи, и учителя дефектологи, потому что это неоценимый вариант интересной, увлекательной работы ребенка над собой.