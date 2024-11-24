Центральным событием недели стала встреча Президента со студентами-гуманитариями. Глава государства приехал в Минский лингвистический университет – в народе более известный как инъяз – и многим сразу вспомнилось протестное прошлое этого вуза. Да, действительно, в 2020 году студенты этого вуза хотели пошуметь и требовали «перамен», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор, впрочем, получился неформальным. Будущих лингвистов и переводчиков интересовала не только карьера, внешняя политика и межкультурный диалог, но и вопросы социальных гарантий и создания семьи. Звучали темы и близкие журналистам, например, информационное противоборство, которое не прекратится, даже если конфликт перейдет в горячую фазу.

Это может прозвучать высокопарно, но думающая молодежь – основа для успешного будущего страны, которое видится всем белорусам и самому Александру Лукашенко прежде всего спокойным. Горький опыт марионеточной Украины (кстати, на неделе исполнилось 11 лет событиям, которые стали первопричиной нынешней ситуации в Незалежнай – Евромайдану) вынуждает чаще расспрашивать Президента о мире. О том, что возможно сказать публично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я войны не хочу на своей земле. Мы три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы – никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться. Почему в Беларуси? Потому что это у нашего забора, у нашей границы, это война у нас фактически. И наши интересы должны быть соблюдены. Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы. Только мудрый политик способен обеспечить должную безопасность своей страны и своих людей. Но судя по тому, как сотрясает мир, – их единицы. Одни называют это сильной властью, другие – диктатурой. Александр Лукашенко выдвигает свои факты на стол.