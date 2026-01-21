На юг Италии обрушился мощный ураган «Гарри»

Италия оказалась во власти непогоды. На юг страны обрушился мощный ураган «Гарри». Он принес сильные ливни и ветер, порывы которого превышают 120 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовые волны затопили улицы городов, прервано движение поездов и паромное сообщение. Сильные повреждения получили десятки домов. Власти отменили занятия в школах, закрыты детские сады и крупные торговые центры. Из прибрежных районов эвакуируют несколько тысяч жителей.

Доменико Грассо, житель города Катания (Италия):

Городские власти приняли решение об эвакуации жителей улиц, расположенных прямо вдоль набережной и скалистого побережья, из-за опасений, что морские волны могут достичь домов и обрушиться на них. И эти опасения кажутся вполне обоснованными. Некоторые улицы уже затоплены, по ним протекают бурные потоки воды. В общем, такова ситуация.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать на юге Италии до начала следующей недели. В регионе введен высший, красный уровень опасности. Местных жителей призвали по возможности не выходить на улицы.