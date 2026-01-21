Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка планеты не оставила шансов Чжу Сян Бай из Китая, которая занимает 702-е место в рейтинге. Разница в мировом топе во многом и предопределила исход встречи, наша прима доминировала на корте и завершила дуэль в свою пользу – 6:3, 6:1.

Арина Соболенко вышла в третий круг первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Австралии по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Это потрясающе. Я вижу все плакаты, хотя должна концентрироваться на матче. Но потом на экране показывают эти замечательные плакаты, очень креативные. Для меня это очень важно. Мне всегда хотелось вдохновлять новые поколения. Хотелось стать для них примером. На самом деле сегодня болельщики меня вдохновляли. Спасибо, что приходите и поддерживаете меня.

Матч продолжался 1 час и 14 минут. Следующей соперницей Арины станет представительница Австрии Анастасия Потапова. Напомним, Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open, а в 2025 году дошла до финала, где уступила американке Мэдисон Киз.