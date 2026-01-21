Латвийским пограничникам разрешили применять взрывные устройства без предупреждения

Власти Латвии ужесточают меры по охране границы. Так, правительство приняло законопроект, позволяющий пограничникам применять взрывчатые вещества. Делать это можно лишь в случае крайней необходимости для отражения вооруженного вторжения на территорию страны или нападения на военный объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время использовать поражающее оружие разрешено без предупреждения. При этом четкой формулировки «нападение» нет. Это не первая инициатива латвийских властей по усилению обороны границы. Правительство рассматривает возможность разобрать железнодорожные пути, ведущие в Россию. Все эти меры безопасности, как отметили в МВД балтийской республики, направлены на то, чтобы «создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС».