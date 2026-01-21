Путин проведёт встречу с Уиткоффом 22 января – Песков

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с Уиткоффом 22 января. Об этом проинформировал пресс‑секретарь главы РФ Дмитрий Песков, уточнив, что мероприятие зафиксировано в рабочем графике российского лидера, пишет ТАСС.

Ранее в интервью телеканалу CNBC Уиткофф сообщил о своих планах пообщаться с президентом РФ в четверг.

«Завтра мы ожидаем такой контакт – он есть в графике президента», – подтвердил представитель Кремля. – «И завтра он состоится.

Уиткофф также рассказал, что собирается вылететь в Москву вечером в четверг и приземлиться уже глубокой ночью. Спецпредставитель Трампа добавил, что вместе с ним в российскую столицу прибудет Джаред Кушнер.

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