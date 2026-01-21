Дзиодзина о Совете мира: появление международных организаций для примирения конфликтующих – закономерная практика

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Обычно международный конфликт включает не только прямых участников, но так же и тех, кто в той или иной мере влияет на ход событий. И нередко сторонние наблюдатели могут как обострить ситуацию, так и помочь сторонам примириться. С учетом глобального напряжения в мире, появление международных организаций для примирения конфликтующих стран – закономерная практика, исходя из всеобщей потребности стран в безопасности.
Накануне Президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира. Предложение оказаться в составе данной организации поступило на имя главы государства от Дональда Трампа, что в контексте последних событий хоть и знаковое событие, но вполне ожидаемое. Ведь если смотреть на то, каким образом развивались белорусско-американские отношения за последний год, то неудивительно, что подобное предложение поступило.
Начать стоит с того, что в мире серьезной политики ни одно слово и действие обычно не остается вне поля зрения. И за поведением представителей государств наблюдают не только СМИ и общественность, но так же другие лидеры, зарубежные дипломаты и все те, кто работает на интерес своих стран. Изучение поведения должностных лиц – это важный аспект во внешней политике, в результате чего мы можем оценить как особенность личности, так и его позицию по актуальным вопросам. Вполне очевидно, что Трамп и его окружение наблюдали прежде, чем пригласить Беларусь в Совет мира.
Алена Дзиодзина:
Вопросом ближайшего обсуждения данной международной организации вынесен ближневосточный конфликт в Газе. Однако если смотреть в перспективу, работа организации могла бы получить продолжение. «Меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство», – пояснил Президент о своей готовности принимать участие в примирении стран конфликтующих. Стоит отметить и то, что предложение Трампа вполне можно рассматривать, как признание дипломатических качеств главы государства и потенциала его влияния в международных контактах. Еще недавно мы говорили о том, как способствует конструктивной коммуникации позиция Александра Лукашенко в переговорных процессах, где спорный вопрос уже не решается по щелчку пальцев. Быть бережным, не спешить в выводах, сохранять нейтральность и замечать людей в контексте большой политики.
Язык дипломатии – дело тонкое и при условии, что сторонние наблюдатели хотят примирить конфликтующих, необходимо взвешенно посмотреть на детали конфликта. Мы слышали, как аккуратно Президент в интервью комментировал украинский конфликт, какой смысловой посыл звучал о переговорном процессе как для прямых участников, так и для всех помогающих. С аналогичной дипломатической аккуратностью Президент комментировал ближневосточный конфликт, и балансируя между двух огней, призывал к перемирию.
В качестве знакового события можно отметить и то, что перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске Президент США позвонил, к примеру, не Европарламентариям, он позвонил белорусскому Президенту. Так перечисленная череда событий предопределила, как предложение Президента Трампа, так и само участие Беларуси в Совете мира.
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