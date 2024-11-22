Лукашенко про интернет в 2020-м: если повторится, отключим вообще

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент, Первый, лидер государства. Батька. Не пройдет двух часов, станет еще и своим.

Александр Григорьевич, у меня будет к вам вопрос немного девчачий. Ваш младший сын Николай – образованный, творческий, популярный в интернете молодой человек, который является одним из самых завидных женихов среди белорусок. Подскажите, пожалуйста... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не намекай! К Эйсмонт, она с ним больше отношения поддерживает.

– Но у меня немного такой вопрос. Когда ему придет время выбирать спутницу своей жизни? Вы, как отец, будете ли влиять на его выбор или доверитесь вкусу сына?

– Ой, меня аж на чай потянуло.

Само по себе мероприятия прошло в такой легкой, какой-то непринужденной атмосфере. Я считаю, что каждый студент имел возможность задать любой его интересующий вопрос. И так оно и вышло, что все мы были рады услышать те ответы, которые получили от главы государства.

– Вы сказали об отце своих сыновей, своего сына. А все-таки Лукашенко – это Батька для всех?

– Безусловно, это Батька для всего нашего народа, в том числе для молодежи. И я считаю, что это гордо называть его так, ведь он таким и является. Звучит самый острый вопрос. Если бы была цензура, функционеры бы не пропустили через сито. О цензуре интернета. Но Лукашенко нечего скрывать. А нам все-таки есть что терять.

Почему, зачем отключают и не скажется ли это негативно на работе нашего населения?

Александр Лукашенко:

Что, мы отключаем интернет в предвыборную кампанию?

– В 2020 году отключали интернет на 4 дня.

– Если это повторится, отключим вообще. На этой чаше весов была страна. Это сейчас, я не знаю, вы понимаете или нет, а студенты постарше, особенно преподаватели, ректор, пусть расскажут. Если бы тогда мы страну не удержали, а все же – «перамены, перамены», мы хочам тое, хочам гэтае. Вроде красиво – перемены. Но я же не зря вам сказал. Никто почему-то… Настя, ни одного вопроса про «перамены». Ну, может, еще зададут. Ну, тогда все «перамены». А у меня все хорошо. Красивый тезис вкинули или там: ох, убили, поломали. Кто-то трусы снимал, попу, голову показывали, девушки особенно побиты, поломаны. Но я-то знал, за каким углом она накрасила синим цветом свою попу. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это шло. Откуда, Наталья Николаевна? С Польши, прежде всего. Маршруты, куда будем идти, как идти. Ну, конечно, спасибо, что они там вам маршруты вычерчивали, куда ходить. И как ходить, и как страну переворачивать. Я понимал, к чему мы можем прийти. Сегодня понимаем, к чему мы бы пришли. У нас бы была война похлеще, чем Украина. Украина богатая, огромная страна. Что с Украиной? У нас бы это было. Было бы жестче.