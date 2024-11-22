Лукашенко: если хотите знать правду, читайте государственные СМИ

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – это место дружбы и мира, периодически Президент встречается и с диаспорами. Мы не только на перекрестке культур, но и под перекрестным огнем чужих интересов. Инструмент – экспансия медиа. Эпоха информации. Другого вопроса первокурсник журфака задать просто не мог.
Французский писатель и драматург Оноре де Бальзак назвал СМИ четвертой властью. Разумеется, после исполнительной, законодательной и судебной. У меня к вам вопрос: а действительно ли, как вы считаете, СМИ – это сегодня четвертая власть? Или может быть даже СМИ это первая власть, разумеется, после Президента?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я просто хочу журналистам, ну и нашим товарищам, которые в зале присутствуют, еще раз повторить, чтобы журналист всегда помнил, что они – четвертая власть. Не первая. Уже идет война информационная. Следующая – это горячая война. Но информационное противоборство и война, в эпоху горячей войны, все равно не уйдет в небытие. Нет таких периодов разделения. Информационная война будет еще жестче. Посмотрите в Украине. Фейки, вранье – все перемешано, тенденциозность и правда. Трудно разобрать. Вот выдается, как это было в Украине, Буче. Это делали спецслужбы Великобритании. И наша электронная разведка, прежде всего, отследила путь автомобилей, на которых проезжали и все это делали. А повесили это на россиян. Ну, хорошо, что через запятую еще и белорусов туда не приписали.
Вот, пожалуйста, информационно-психологическая операция, но успешно прошедшая. А потом эти ошалелые западники, начальники туда приезжали, и все в Бучу. Володя Зеленский, президент Украины, всех в Бучу водил, показывал: смотрите, что творит Россия. И эти тела бедолаг погибших валялись там неделями. А потом их захоронили, приезжали новые начальники, откапывали и показывали их. Роль средств массовой информации сегодня велика. Вы на переднем крае, и наши журналисты, в том числе присутствующие здесь. Если хотите знать правду, читайте и смотрите, кому-то это нравится, не нравится, государственные средства массовой информации. Правда, люди уже больше 60 % сегодня доверяют этим СМИ (раньше было не так). Люди убедились, где правда. Почему государственные СМИ? Потому что за них государство отвечает.
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