Лукашенко: если хотите знать правду, читайте государственные СМИ

Французский писатель и драматург Оноре де Бальзак назвал СМИ четвертой властью. Разумеется, после исполнительной, законодательной и судебной. У меня к вам вопрос: а действительно ли, как вы считаете, СМИ – это сегодня четвертая власть? Или может быть даже СМИ это первая власть, разумеется, после Президента?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто хочу журналистам, ну и нашим товарищам, которые в зале присутствуют, еще раз повторить, чтобы журналист всегда помнил, что они – четвертая власть. Не первая. Уже идет война информационная. Следующая – это горячая война. Но информационное противоборство и война, в эпоху горячей войны, все равно не уйдет в небытие. Нет таких периодов разделения. Информационная война будет еще жестче. Посмотрите в Украине. Фейки, вранье – все перемешано, тенденциозность и правда. Трудно разобрать. Вот выдается, как это было в Украине, Буче. Это делали спецслужбы Великобритании. И наша электронная разведка, прежде всего, отследила путь автомобилей, на которых проезжали и все это делали. А повесили это на россиян. Ну, хорошо, что через запятую еще и белорусов туда не приписали.

Вот, пожалуйста, информационно-психологическая операция, но успешно прошедшая. А потом эти ошалелые западники, начальники туда приезжали, и все в Бучу. Володя Зеленский, президент Украины, всех в Бучу водил, показывал: смотрите, что творит Россия. И эти тела бедолаг погибших валялись там неделями. А потом их захоронили, приезжали новые начальники, откапывали и показывали их. Роль средств массовой информации сегодня велика. Вы на переднем крае, и наши журналисты, в том числе присутствующие здесь. Если хотите знать правду, читайте и смотрите, кому-то это нравится, не нравится, государственные средства массовой информации. Правда, люди уже больше 60 % сегодня доверяют этим СМИ (раньше было не так). Люди убедились, где правда. Почему государственные СМИ? Потому что за них государство отвечает.

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