Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация создает картинку. Иногда фальшивую. А витрина не всегда отражает реальность. О ценности заморского и ценим ли свое. Президента спросят на примере образования и утечки мозгов. «Время летит быстро, это правда» – Лукашенко посоветовал молодёжи не торопиться – подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где родился, там и пригодился. Это не мое. Это выстрадано народом. Смотрите на это. Агитирую вас за это. Агитирую, вам об этом говорю. В стране сегодня огромные возможности. Это откровенный разговор. С примерами, оценками, выводами. О роли личности в истории и даже учебном процессе. Аудитория покорена и хотела бы слышать Лукашенко чаще. Намного чаще.

Будем вам крайне благодарны, если вы рассмотрите возможность прочесть лекцию об истории современной белорусской государственности. Поскольку именно вы являетесь тем человеком, на глазах которого произошло много громких исторических событий.