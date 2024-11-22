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Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь

22 ноября 2024 18:12
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Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь-2

Информация создает картинку. Иногда фальшивую. А витрина не всегда отражает реальность. О ценности заморского и ценим ли свое. Президента спросят на примере образования и утечки мозгов.

«Время летит быстро, это правда» – Лукашенко посоветовал молодёжи не торопиться – подробности здесь.

Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где родился, там и пригодился. Это не мое. Это выстрадано народом. Смотрите на это. Агитирую вас за это. Агитирую, вам об этом говорю. В стране сегодня огромные возможности.

Это откровенный разговор. С примерами, оценками, выводами. О роли личности в истории и даже учебном процессе. Аудитория покорена и хотела бы слышать Лукашенко чаще. Намного чаще.

Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь-6

Будем вам крайне благодарны, если вы рассмотрите возможность прочесть лекцию об истории современной белорусской государственности. Поскольку именно вы являетесь тем человеком, на глазах которого произошло много громких исторических событий.

Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но это долго будет, Иван. Если будете терпеть, то я подумаю в какое время после выборов, даже если Президентом не буду, я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили.
– Целый курс придется делать.
Да, может быть. Значит, троллят меня. Ну понятно. Распорядился построить выставочный центр. Скоро открываем. Это для вас, потому что по молодежи я вижу, что она не знает Беларусь. Не знает. Некоторые заграницу лучше знают, чем Беларусь. Начали строить музей. Мы хотим показать, что мы не Иваны, не помнящие родства своего, а мы вот оттуда, далеко-далеко. Выставим и вам покажем. От тех времен до современности. И наш успех в одном, что мы не отбросили. Мы встали на плечи гигантов и отбросили опыт, и совершенствовали, совершенствовали, совершенствовали, и мы чего-то достигли.

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# Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси

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