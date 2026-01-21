Илья Протас и Данила Климович отметились заброшенными шайбами в матчах АХЛ

Результативную игру демонстрируют белорусские исполнители в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Протас забросил 15-ю шайбу со старта сезона. Однако это не помогло «Херши» обыграть «Хартфорд». «Медведи» уступили в овертайме – 4:5. Отечественный нападающий провел матч в центре первого звена и стал автором третьей шайбы своей команды на старте заключительного периода. В сезоне у младшего из братьев 30 очков. Белорус по-прежнему является лучшим снайпером и вторым бомбардиром своей команды.

«Абботсфорд» с двумя земляками в составе в домашнем матче проиграл «Лавал Рокет» – 3:4. Данила Климович сначала ассистировал партнеру по команде, а затем забросил и сам. В итоге он был признан второй звездой противостояния. Голкипер Никита Толопило парировал 23 из 27 бросков соперника, закончил встречу с коэффициентом надежности 4,02 и процентом отраженных бросков – 85,2.