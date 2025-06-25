Дзиодзина: представители стран хотят укреплять международные отношения с теми, в ком почувствуют понимание
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Рабочая неделя главы государства вновь стартовала с деловой встречи: Минск посетил губернатор Кузбасса. В формате нашего восприятия, регион больше известен как Кемерово. И не смотря на то, что основной темой переговоров стали экономические взаимовыгодные отношения и расширение спектра возможных совместных проектов, мы можем заметить аспект человеческий. Если посмотреть, как проходила встреча, то в некоторых тезисах Президент повторяется, часть из них неоднократно звучала и в других диалогах: как с представителями из других регионов, так и в рабочих командировках по всей Беларуси.
С учетом контекста каждой из ситуаций, повторение данных тезисов – абсолютно неплохо, и в большей степени данный нюанс стоит расценивать как стабильность. В этом конкретном случае мы говорим о принципах – человеческих, политических, управленческих. Их повторение означает искренность. Без двойного дна. В человеческих отношениях это ценится, в политических – также. Представители своих стран скорее захотят укреплять международные отношения именно с теми, в ком почувствуют понимание. Стоит ли удивляться тому, почему теперь Беларусь столь стремительно обрастает контактами по всему миру и укрепляет взаимодействие с разными странами?
Алена Дзиодзина:
Теперь «пройдемся» по содержанию. Например, встречаясь в этот раз с губернатором Кемеровской области, Президент узнаваемо отмечает, что регион не чужой. Несмотря на территориально-физическую удаленность, по факту, мы говорим о своего рода близости, только другого уровня. Важно отметить, что без такой сопричастности двух сторон, партнерские отношение вряд ли будут возможны, как и их углубление в принципе. Почему так важен этот аспект сопричастности? Потому что обычно к «своему» мы склонны относиться более бережно, чем к чужому. В перспективе установления и укрепления контактов с другими – это значит умение слышать потребности другой стороны и, как результат, атмосфера доверия между людьми.
Второй узнаваемый тезис главы государства: если мы можем подставить плечо региону, то так и сделаем. И это уже говорит о готовности оказать необходимую помощь или поддержку. Обычно при построении отношений этот нюанс очень ценится. Аналогичным образом происходит в политике, и таким образом веер ценных контактов абсолютно закономерным образом расширяется. По результатам встреч Александра Лукашенко это можно увидеть.