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Трамп хочет заключить сделку с РФ

25 июня 2025 08:10
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Трамп хочет заключить сделку с РФ-0

По словам президента США Дональда Трампа, он намерен заключить сделку с Российской Федерацией по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хотел бы увидеть сделку с Россией», – подчеркнул американский лидер. Как он отметил, в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер задал вопрос о возможности оказать помощь с Ираном. На данное предложение Трамп ответил отказом, отметив веру в заключение сделки с Москвой.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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