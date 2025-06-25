В Беларуси продолжается подготовка к отопительному сезону

Обновление жилфонда, ремонт теплотрасс и котельных. В Беларуси готовятся к осенне-зимнему периоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области в 2025 году планируют заменить около 70 километров тепломагистралей. Так, в Вилейском районе на балансе 23 энергоисточника. Семь объектов уже получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон. Кроме того, продолжается обновление теплотрасс. План – около четырех километров сетей. Сроки определены – сдать объекты нужно до начала сентября.

Валентина Генк, заместитель директора – главный инженер Вилейского ЖКХ:

Активно ведутся работы по подготовке теплоисточников и наших всех потребителей к предстоящему осенне-зимнему периоду. Начаты работы по модернизации тепловых сетей, неэффективных с применением более современных предварительно изолированных материалов. Ведутся работы на двух магистральных участках общей протяженностью 1500 метров. Диаметр большой этих участков магистральных – от 500 и до 200 диаметра.

К сезону холодов готовится и жилфонд. Необходимо проверить системы отопления, электрооборудования, утеплить фасады, заменить входные группы. Заготовить топливо, провести ремонт кровель, инженерных сетей. Всего в Минской области свыше 8,5 тысячи домов, находящихся на обслуживании ЖКХ.