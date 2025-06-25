Маршрут истории и дружбы! «Поезд Памяти» встречают в Гомеле

Это победители национальных конкурсов и отборов. Лучшие из лучших посещают мемориалы, чтобы еще больше узнать об истории Великой Отечественной войны, знакомятся с природой, культурой двух стран. Первой остановкой маршрута стал Брест, где гости прикоснулись к славной истории города-героя. Потом были Гродно и Минск. «Поезд Памяти» – знаковый проект не только для Союзного государства, но и для всех стран бывшего Советского Союза. Все потому, что нас объединяют общая история и близкие ценности. И, конечно, проект, действительно, захватывает молодежь. Только в Беларуси на участие в конкурсном отборе подали заявки более 9 тысяч человек.