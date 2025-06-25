В Циндао прошла двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и Китая

Стабильное и последовательное развитие отношений между странами свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и готовности сторон к углублению взаимодействия. Это отметили на встрече министры обороны Беларуси и Китая. Виктор Хренин в эти дни находится с визитом в Циндао, где уже завтра, 26 июня, состоится совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллеги беседовали более часа. Встреча имела характер откровенного, открытого разговора. Как отметил глава военного ведомства, именно благодаря усилиям китайской стороны сегодня Беларусь является полноправным членом ШОС. И глубоко символично, что первый год нашего нахождения в составе Организации проходит именно под председательством КНР. Мы выступаем за углубление взаимодействия с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и уверены в дальнейшем развитии плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере, намечены конкретные пути дальнейшего укрепления сотрудничества.