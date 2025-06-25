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В Циндао прошла двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и Китая

25 июня 2025 08:11
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Стабильное и последовательное развитие отношений между странами свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и готовности сторон к углублению взаимодействия. Это отметили на встрече министры обороны Беларуси и Китая. Виктор Хренин в эти дни находится с визитом в Циндао, где уже завтра, 26 июня, состоится совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Циндао прошла двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и Китая-2

Коллеги беседовали более часа. Встреча имела характер откровенного, открытого разговора. Как отметил глава военного ведомства, именно благодаря усилиям китайской стороны сегодня Беларусь является полноправным членом ШОС. И глубоко символично, что первый год нашего нахождения в составе Организации проходит именно под председательством КНР. Мы выступаем за углубление взаимодействия с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и уверены в дальнейшем развитии плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере, намечены конкретные пути дальнейшего укрепления сотрудничества.

# Виктор Хренин # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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