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Прививка от рака шейки матки: делать или нет? Объясняет акушер-гинеколог

26 мая 2021 12:17
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал о прививке от рака шейки матки.

Ольга Коршун, ведущая:
Есть такие специфические прививки не от инфекционных заболеваний, например, прививка от рака шейки матки. Ее рекомендуют делать девочкам до 12 лет. Как вы относитесь к этой прививке? Вы рекомендуете ее делать своим пациентам? У вас есть дочка как раз такого возраста, ей вы бы делали такую прививку?

Прививка от рака шейки матки: делать или нет? Объясняет акушер-гинеколог-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Здесь вопрос не совсем от рака. Ведь рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Это все-таки противовирусная вакцина. Безусловно, наверное, да, я сделаю. У меня не одна дочка, а три дочки. И еще сын есть. Буду ли я делать? Да, буду. Каким будет эффект, покажет все-таки время, потому что период использования этих вакцин не такой долгий и исторически видим, как у всех других вакцин. Своим дочкам делать буду.

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# Медицина # общество # Сергей Васильев # Ольга Коршун # Фотофакт

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