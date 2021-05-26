Прививка от рака шейки матки: делать или нет? Объясняет акушер-гинеколог

Ольга Коршун, ведущая: Есть такие специфические прививки не от инфекционных заболеваний, например, прививка от рака шейки матки. Ее рекомендуют делать девочкам до 12 лет. Как вы относитесь к этой прививке? Вы рекомендуете ее делать своим пациентам? У вас есть дочка как раз такого возраста, ей вы бы делали такую прививку?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Здесь вопрос не совсем от рака. Ведь рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Это все-таки противовирусная вакцина. Безусловно, наверное, да, я сделаю. У меня не одна дочка, а три дочки. И еще сын есть. Буду ли я делать? Да, буду. Каким будет эффект, покажет все-таки время, потому что период использования этих вакцин не такой долгий и исторически видим, как у всех других вакцин. Своим дочкам делать буду.