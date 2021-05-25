Роды во время коронавируса. Беременеть или отложить до лучших времён? Мнение врача

Ольга Коршун, ведущая: В 2020 году все столкнулись с эпидемией коронавируса, ваш РНПЦ тоже столкнулся с этой проблемой. Насколько акушеры-гинекологи были к этому готовы? Как это пережили и как скорректировали работу? Не помешало ли это нашим женщинам беременеть, рожать? Возможно, роды и беременность стоит отложить до лучших времен?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

В жизни всегда хватало каких-то катаклизмов. Мы, как и все специалисты, знали, что есть такая инфекция, что она возможна и у нас. Поэтому прорабатывать все аспекты и готовиться к этой ситуации мы начали заранее. А с появлением первых случаев в республике, безусловно, мы в своем учреждении отработали планы «А», «Б», «В» и так далее. На случай как спорадического, так и массового попадания таких пациенток. Начиная от теоретических, практических знаний, методических рекомендаций, заканчивая средствами индивидуальной защиты, наше учреждение было готово в полном объеме. Это не приобрело массовый характер именно для беременных рожениц, нашу помощь невозможно остановить. Организм женщины невозможно заставить подождать и родить через месяц, два, когда первая или вторая волна закончится.

Еще на этапе приемного покоя у нас отфильтровываются эти пациенты. Для этого есть все, начиная с клинико-анамнестических данных и заканчивая экспресс-тестами на антиген коронавируса. Такая организация позволила нам пройти все эти моменты благополучно. По поводу подготовки беременности, отвечаю на следующий вопрос. Знаете, как я говорю, есть коронавирус, болезнь новая, тем она и страшна. Раньше были и эпидемии гриппа, какие-то другие моменты, но тем не менее принятие решения пары о рождении ребенка лежит в их плоскости. Сейчас появились вакцины против коронавируса, поэтому не составляет труда перед тем, как забеременеть, пойти провакцинироваться и с твердой уверенностью в завтрашнем дне благополучно родить ребенка без всяких проблем и вопросов.