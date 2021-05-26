Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ксения Худолей готова рассказать новые детали дискуссии.

Ксения Худолей, корреспондент:

Встреча в Доме правительства продолжается. Прозвучало заявление Президента. С информацией по актуальным и острым вопросам выступили докладчики. Участники задают Президенту волнующие их вопросы. Акценты, которые в своем выступлении обозначил Президент в целом полностью отражают повестку сегодняшнего мероприятия. Прозвучала реакция главы государства на недавние события, в частности инцидент с самолетом Ryanair. Детально обозначить белорусам и международному сообществу свою позицию Александр Лукашенко назвал своим долгом. Президент не только прокомментировал ситуацию с самолетом Афины – Вильнюс, но и раскрыл новые подробности. Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей

Ксения Худолей:

Еще один вопрос, который хронологически сопровождает ситуацию с самолетом ирландских авиалиний, – это поведение иностранных чиновников, которое возмутило белорусов. Речь в том числе о замене нашего государственного флага в Риге на экстремистский. Александр Лукашенко прокомментировал решение выслать латвийскую дипмиссию из нашей страны. Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила так суверенное национальное государство