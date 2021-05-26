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Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании

26 мая 2021 11:32
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Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей готова рассказать новые детали дискуссии.

Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Встреча в Доме правительства продолжается. Прозвучало заявление Президента. С информацией по актуальным и острым вопросам выступили докладчики. Участники задают Президенту волнующие их вопросы.

Акценты, которые в своем выступлении обозначил Президент в целом полностью отражают повестку сегодняшнего мероприятия. Прозвучала реакция главы государства на недавние события, в частности инцидент с самолетом Ryanair. Детально обозначить белорусам и международному сообществу свою позицию Александр Лукашенко назвал своим долгом. Президент не только прокомментировал ситуацию с самолетом Афины – Вильнюс, но и раскрыл новые подробности.

Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей

Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании-4

Ксения Худолей:
Еще один вопрос, который хронологически сопровождает ситуацию с самолетом ирландских авиалиний, – это поведение иностранных чиновников, которое возмутило белорусов. Речь в том числе о замене нашего государственного флага в Риге на экстремистский. Александр Лукашенко прокомментировал решение выслать латвийскую дипмиссию из нашей страны.

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Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании-7

Ксения Худолей:
В Овальном зале участники встречи продолжают задавать Президенту свои вопросы. К этому моменту уже успели обсудить многовекторность нашей политики, верных союзников и государственную символику.

# Международная политика # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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