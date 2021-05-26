«План на 2021 год – 241 дом». Что изменится в проведении капитального ремонта?

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика. Екатерина Забенько, ведущая:

Как поменялся подход к капитальному ремонту домов? Если раньше брался отдельный дом, то сейчас работа ведется над целым комплексом.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Капитальный ремонт – основная жилищно-коммунальная услуга. С 2021 года принято решение о проведении комплексного подхода по его проведению. То есть, будет проводиться ремонт не отдельно стоящего многоквартирного дома, а группы домов, находящихся в одном дворе либо квартале, что имеет несомненный плюс как для людей, так и для жилищных организаций. От разработки проектно-сметной документации до ввода объекта в эксплуатацию проходит определенное количество времени. План на 2021 год уже сформирован, по нему ведутся работы, а именно комплексный подход. По комплексному подходу уже около 15 объектов, каждый из которых содержит от двух до четырех домов, начинается разработка проектно-сметной документации. В году 2023-м будут проводиться строительно-монтажные работы комплексным подходом.

Екатерина Забенько:

Раньше люди звонили и вам, и нам. Самый популярный вопрос был – а в нашем доме в этом году будут делать капитальный ремонт? Сейчас эта информация доступна, она планируется заранее. Где с ней можно ознакомиться? На сайте? Андрей Новик:

На сайтах не только жилищных организаций, но и органов госуправления, Мингорисполкома, администраций районов. Формируется перспективная программа на пять лет и на один год. То есть до 2025 года подлежит ли постановке на капитальный ремонт любой жилой дом Минска можно узнать на сайте перечисленных организаций. Екатерина Забенько:

О каком объеме обычно идет речь ежегодно?