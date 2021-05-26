Прямой эфир

Хотите утеплить квартиру? В ЖКХ рассказали, как это сделать

26 мая 2021 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика.

Екатерина Забенько, ведущая:
Что нужно сделать для того, чтобы квартира была более теплой, энергоемкой, чтобы это не вылилось в копеечку?

Хотите утеплить квартиру? В ЖКХ рассказали, как это сделать-1

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Сегодня нормами законодательства предусмотрена возможность проведения энергоэффективных мероприятий жилищного фонда.  Они включают в себя утепление фасада и проведение мероприятий по модернизации системы отопления. Эти мероприятия выполняются по согласию и за счет жильцов. Оплачивается 50 % стоимости выполненных работ с рассрочкой на 10 лет. Например, если средняя двухкомнатная квартира 48 метров квадратных, при проведении утепления фасада и модернизации системы отопления ежегодный платеж с рассрочкой на 10 лет обойдется собственнику примерно в 19 белорусских рублей. Понимать нужно то, что за счет модернизации системы отопления и утепления экономятся деньги при оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Екатерина Забенько:
Чаще всего жильцы соглашаются на такие условия?

Хотите утеплить квартиру? В ЖКХ рассказали, как это сделать-4

Андрей Новик:
Эти работы проводятся на основании Указа Президента Республики Беларусь, который вступил в силу в 2019 году, времени прошло не так много. Работа проводится, сегодня два жилых дома, которые находятся в Первомайском районе, – лидеры. Люди дали согласие, провели необходимые подготовительные работы, разработали проектно-сметную документацию, которая сегодня находится на государственной экспертизе. По выходу из нее будут проведены процедуры по выбору подрядных организаций, строительно-монтажных работ. Я думаю, это будет ярким примером для всех жителей Минска.

«План на 2021 год – 241 дом». Что изменится в проведении капитального ремонта? Узнать здесь.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Екатерина Забенько # Андрей Новик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«План на 2021 год – 241 дом». Что изменится в проведении капитального ремонта?
26 мая 2021 11:42

«План на 2021 год – 241 дом». Что изменится в проведении капитального ремонта?

Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании
26 мая 2021 11:32

Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании

Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей
26 мая 2021 10:36

Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей