Хотите утеплить квартиру? В ЖКХ рассказали, как это сделать

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика. Екатерина Забенько, ведущая:

Что нужно сделать для того, чтобы квартира была более теплой, энергоемкой, чтобы это не вылилось в копеечку?

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сегодня нормами законодательства предусмотрена возможность проведения энергоэффективных мероприятий жилищного фонда. Они включают в себя утепление фасада и проведение мероприятий по модернизации системы отопления. Эти мероприятия выполняются по согласию и за счет жильцов. Оплачивается 50 % стоимости выполненных работ с рассрочкой на 10 лет. Например, если средняя двухкомнатная квартира 48 метров квадратных, при проведении утепления фасада и модернизации системы отопления ежегодный платеж с рассрочкой на 10 лет обойдется собственнику примерно в 19 белорусских рублей. Понимать нужно то, что за счет модернизации системы отопления и утепления экономятся деньги при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Екатерина Забенько:

Чаще всего жильцы соглашаются на такие условия?