Муковозчик: «То, что они воевать собрались с Россией до последнего украинца, уже понятно»

Новости Беларуси. Белорусскому народу предстоит этап строительства национальной экономики, не зависящей от глобальных спекулянтов. Прочный фундамент для этого есть, и само общество готово к тому, что глобальное доминирование Запада рушится. Наши авторы Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик рассуждают о новой эпохе. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Наступает новая эпоха. Как вы на это смотрите? Нам повезло – мы на втором сломе эпох живем. Мы сейчас переживаем конец однополярного мира

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Я только за. Я за любой кипиш, кроме голодовки. А голодовки не будет, потому что Беларусь давно себе обеспечила продовольственную безопасность. И Россия, насколько я знаю, вполне справившись с изначальными санкциями, тоже обеспечила себе продовольственную безопасность. Поэтому за любой кипиш. А действительно, нам с вами повезло ведь на самом деле – мы на втором сломе эпох живем. То есть мы пережили буржуазную контрреволюцию. Если в марксистских терминах это описывать, мы сейчас переживаем конец однополярного мира, как его себе представляли в первую очередь англосаксы. Но то, что они воевать собрались с Россией до последнего украинца, уже понятно. Следующий этап – до последнего европейца, оставляя Британию и Соединенные Штаты. То есть как оно дальше пойдет. Единственное, что сдерживает, действительно мощь России, мощь ее лидера. Но европейцев, я уверен, немного отрезвляет мощь нашего лидера. Что касается всех этих брендов, мне кажется, это то же самое сумасшествие, которое было, когда советские люди становились в километровые очередь к первым McDonald’s. То есть, казалось бы, булка с котлетой. Нет, ну всем надо было прикоснуться. Григорий Азаренок:

Приобщиться, причаститься. «Мы готовы вернуться. Я убежден, что процентов на 80 так и будет». Что может быть с санкциями?

Андрей Муковозчик:

Да. К стопам западной цивилизации, которая наконец-то сюда пришла. Выяснилось, что мы все, как вы правильно говорили, продали перворост – чечевичную похлебку. Ну да, мы это сделали, мы за это, я считаю, расплатились. Мы это исправим. Та же самая история в обратную сторону повторяется на Западе. Они вводят санкции (ну, хорошо) против «Аэрофлота», они сейчас отказываются покупать энергоносители, и то, откладывая эту историю на 45 дней. Григорий Азаренок:

Есть некоторые, кто сопротивляется. Андрей Муковозчик:

Да, а там, глядишь, как-то все рассосется. Все эти фирмы, по-моему, это чистой воды показуха – мы уходим, мы в первых рядах, мы хорошие. Уходит Coca-Cola, Pepsi не уходит. Потом стоит, стоит – потом оба! Ладно, уже и мы. Конкурент ушел, и мы ушли.



Интернет все запомнит, мы все запомним, и когда закончится эта история с Украиной, когда она будет демилитаризована, денацифицирована… Еще с учетом вот этих бактериологических лабораторий получается, что на территории нашей соседки разрабатывалось бактериологическое оружие, финансировались разработки Соединенными Штатами, делалось это, как в серой дыре, когда украинский народ ни о чем не спрашивал. Украинский народ типа все устраивало. Они и знать не знали об этом – а как, это же не мы. Тоже не мы.

Когда это все будет закончено, тогда, я думаю, Россия, немного оскалившись, обернется в сторону всех этих фирм и спросит: ну как вам там? Скажут: да у нас все хорошо, мы готовы вернуться. Я убежден, что процентов на 80 так и будет. Григорий Азаренок:

Андрей Николаевич, при этом и мы, и вы, все люди, которые радетели своего, радетели своих ценностей, которые старались говорить о проблеме общества потребления, ну никто не знал, как это сделать. Ну это же махина, на этом все завязано, это же деньжищи. И мы видим: библейское слово «исход». Они сами исходят. «В первую очередь это бьет именно по обществу потребления»

Андрей Муковозчик:

В первую очередь это бьет именно по обществу потребления, громче всех воют те самые инстасамки, вот эти самые селебрити. Громче всех, потому что им негде писать, нечего носить, не в чем выходить, негде заказывать свои секс-игрушки, теперь придется их в авоськах тащить из магазина, везти в троллейбусе. Это неудобно, это очень сильно напрягает. Вот они кричат громче всех. Народ, вообще говоря, волнуется только за простые вещи: а что будет с бытовой техникой, а что будет с предметами гигиены, например. Григорий Азаренок:

Автомобилями. Андрей Муковозчик:

Автомобилями, запчастями. Наверное, какое-то время будет трудно, но, во-первых, Китай все это делать умеет; во-вторых, что, мы – безрукие? Григорий Азаренок:

Исчезнут сотни посредников, которые цену повышали. Андрей Муковозчик:

Мы что, не научимся это делать? Да научимся.

Григорий Азаренок:

Самое главное здесь то, о чем говорил Президент – это дисциплина и никакой расхлябанности, четко выполнять все. Каждый на своем месте. Андрей Муковозчик:

Надо работать просто. Надо работать, перестать потреблять и начать производить – вот что самое главное. Если вернуться к тем же айтишникам, я подозреваю, что процентов хорошо если 20 из них работают на реальные нужды реального народного хозяйства. Остальные 80... Григорий Азаренок:

Производят воздух, пустоту. Андрей Муковозчик:

Абсолютно. Первый успех нашего ПВТ – это «Маскарад» программа, маски, где из твоего лица можно быстренько… Это все, конечно, замечательно, и мне не жалко тех денег. И хорошо, что белорусские ребята их заработали. Вопрос: а без этого человечеству никак? Без того, чтобы у себя в смартфоне маску черта на себя надеть. Никак? Григорий Азаренок:

Во время Послания года три-четыре назад Президент обращался (я помню, в армии смотрел) как раз таки к этому сегменту экономики, говорит: ваша задача – сделать так, чтобы удобней было доить корову, чтобы удобнее было кирпич класть.

Андрей Муковозчик:

Да, именно так. Вот это сверхзадача. Но когда вокруг общество потребления, то мозги выворачиваются наоборот, и задача становится не помочь народному хозяйству и от этого заработать, а сделать по большому счету никому не нужные маски и заработать вот эти пустые деньги, воздушные, которые тот же Вашингтон печатает. Какой там уже внутренний долг? Григорий Азаренок:

Он запредельный. «Никому мировая война не нужна» Андрей Муковозчик:

До Луны пешком. Никому мировая война не нужна, а вот ваша гегемония… Григорий Азаренок:

Тоже никому не нужна. Андрей Муковозчик:

Ваша однополярность – это на букву Z – достала. Григорий Азаренок:

Так точно. Андрей Николаевич, мы знаем потрясающую нашу историю, когда после войны из таких руин возродилось, когда не было каждого третьего, фактически женщины наши это делали. Из таких руин это все возродилось. Поэтому по сравнению с тем, что было, сейчас это даже не вызов. Или 1990-е возьмем.

Андрей Муковозчик:

Абсолютно, да. Вставали с тех самых колен. Я очень надеюсь, что общество готово. Григорий Азаренок:

Не испортилось ли оно за последние сытые годы? Андрей Муковозчик:

Я и вы, я уверен, и очень многие будем прилагать максимум усилий для того, чтобы действительно как можно большее число людей было к этому готово. Это временные трудности, которые переживаемые, если только мы действительно будем много, усердно и нерасхлябанно работать. Это с одной стороны. Во-вторых, а я бы не приводил, например, историю, что было после войны. Во-первых, я не верю, что так будет. Григорий Азаренок:

Это просто как пример титанических усилий народа. Андрей Муковозчик:

Титанические усилия, Гриша, были и 10-15 годами раньше, когда Советский Союз, в том числе и Беларусь, в том числе и воссоединенная Беларусь, за 10 лет пробежали расстояние, на которое Западу потребовалось 100. Нам на это надо ориентироваться. Не надо думать, что нас тут в хлам, в ушчэнт, в руины и так далее – нет. Нам надо просто резко сократить разрыв, который мы сами, по сути дела, позволили создать. И все для этого делается, и все для этого подготовлено. Подчеркну – продовольственная безопасность обеспечена, IT-безопасность обеспечена в тех объемах, в которых мы можем себе представить, силовая, вооруженная безопасность тоже обеспечена.