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«Я думаю, что это будет большая польза для городских служб». Владимир Кухарев высоко оценил финалистов проекта «100 идей для Беларуси»

09 марта 2022 17:36
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Новости Беларуси. Строительство Национального детского технопарка на базе БНТУ завершится уже в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я думаю, что это будет большая польза для городских служб». Владимир Кухарев высоко оценил финалистов проекта «100 идей для Беларуси»-1

Эта тема активно обсуждалась на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с финалистами проекта «100 идей для Беларуси». Авторы 13 молодежных инновационных разработок не только поделились своими проектами, но и представили ролики и презентации. Ребята рассказали о своих идеях и поинтересовались у руководства города о возможности их реализации.

«Я думаю, что это будет большая польза для городских служб». Владимир Кухарев высоко оценил финалистов проекта «100 идей для Беларуси»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это очень интересные проекты. Мы сегодня увидели, что они охватывают самые различные отрасли. Мы договорились, что мы каждый проект возьмем на особый контроль и будем делать все для того, чтобы они были обязательно реализованы. Я думаю, что это будет большая польза для городских служб. И, конечно же, это даст творческий подъем для молодых людей.

«Я думаю, что это будет большая польза для городских служб». Владимир Кухарев высоко оценил финалистов проекта «100 идей для Беларуси»-7

Анна Фрейток, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района:
Суть нашего проекта – это создание интерактивной площадки, как я уже сказала, формирование инклюзивной культуры общения. На площадке люди с нормотипичным развитием смогут прочувствовать на себе все те препятствия, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. К примеру, порезать хлеб без помощи зрения, выразить свои потребности без использования устной речи.

К нам могут прийти представители различных целевых групп населения и, так сказать, обменяться опытом, пообщаться, повзаимодействовать и, как я уже сказала, окунуться в мир людей с особыми потребностями.

Проект «100 идей для Беларуси» проходит уже 11 лет. В этом сезоне ребята со всей страны предложили 120 инновационных разработок. От столицы было представлено 15 проектов.

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# Белорусская наука # общество # Владимир Кухарев # Анна Фрейток # Фотофакт

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