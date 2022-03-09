«Я думаю, что это будет большая польза для городских служб». Владимир Кухарев высоко оценил финалистов проекта «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Строительство Национального детского технопарка на базе БНТУ завершится уже в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эта тема активно обсуждалась на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с финалистами проекта «100 идей для Беларуси». Авторы 13 молодежных инновационных разработок не только поделились своими проектами, но и представили ролики и презентации. Ребята рассказали о своих идеях и поинтересовались у руководства города о возможности их реализации.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Это очень интересные проекты. Мы сегодня увидели, что они охватывают самые различные отрасли. Мы договорились, что мы каждый проект возьмем на особый контроль и будем делать все для того, чтобы они были обязательно реализованы. Я думаю, что это будет большая польза для городских служб. И, конечно же, это даст творческий подъем для молодых людей.

Анна Фрейток, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района:

Суть нашего проекта – это создание интерактивной площадки, как я уже сказала, формирование инклюзивной культуры общения. На площадке люди с нормотипичным развитием смогут прочувствовать на себе все те препятствия, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. К примеру, порезать хлеб без помощи зрения, выразить свои потребности без использования устной речи.

К нам могут прийти представители различных целевых групп населения и, так сказать, обменяться опытом, пообщаться, повзаимодействовать и, как я уже сказала, окунуться в мир людей с особыми потребностями.

Проект «100 идей для Беларуси» проходит уже 11 лет. В этом сезоне ребята со всей страны предложили 120 инновационных разработок. От столицы было представлено 15 проектов.

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