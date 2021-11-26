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Алексей Дзермант: давление на границе помогает России и Беларуси понять ценность нашего союза

26 ноября 2021 16:22
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Новости Беларуси. Белорусы – сильный народ. Всегда гордо справлялись со всеми вызовами судьбы. Никогда и ни перед кем мы не склоняли голову. Наши предки всегда любили и защищали свою Родину от врагов, стойко стояли в бою, оберегая родную землю. Сейчас мы стараемся сохранить то, что смогли уберечь наши деды и прадеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наши западные соседи пытаются обострять обстановку на границе и закрывают все возможности для конструктивного разговора. Но эта ситуация помогает теснее сплотиться Беларуси с Россией. И понять ценность нашего союза.  

Какова цель всех происходящих событий на белорусско-польской границе – расскажет политолог Алексей Дзермант.  

Алексей Дзермант: давление на границе помогает России и Беларуси понять ценность нашего союза-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Наши западные соседи – Польша и Прибалтийские страны – окончательно решили закрыть возможности для конструктивного разрешения миграционного кризиса на наших границах. Вместо этого они выбрали путь дальнейшей эскалации и милитаризации.  

Далее смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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