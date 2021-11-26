Алексей Дзермант: давление на границе помогает России и Беларуси понять ценность нашего союза

Новости Беларуси. Белорусы – сильный народ. Всегда гордо справлялись со всеми вызовами судьбы. Никогда и ни перед кем мы не склоняли голову. Наши предки всегда любили и защищали свою Родину от врагов, стойко стояли в бою, оберегая родную землю. Сейчас мы стараемся сохранить то, что смогли уберечь наши деды и прадеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши западные соседи пытаются обострять обстановку на границе и закрывают все возможности для конструктивного разговора. Но эта ситуация помогает теснее сплотиться Беларуси с Россией. И понять ценность нашего союза.