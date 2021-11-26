«Отходим от примитивного копирования». ВНС: чего нет в Европе, но есть в Беларуси?

Новости Беларуси. На усиление государства и сплочение нации направлены предложения по изменению Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный шаг на пути развития народовластия в нашей стране – это предстоящий референдум. Среди предлагаемых нововведений – конституционный статус ВНС.

Октябрь 1996-го и I Всебелорусское народное собрание. 5 тысяч делегатов в минском Дворце спорта (Дворец Республики еще не был построен) и напряженный разговор с народом о будущем. Именно это собрание отвело страну от политической пропасти и определило курс развития государства. Инфляция, дефицит госбюджета и реальный шанс погрязнуть в долгах. Тогда на руинах кризиса была принята первая в истории Беларуси программа социально-экономического развития на пятилетку. А главное – люди поддержали предложенные Президентом изменения и дополнения в Конституцию.

С тех пор каждые пять лет белорусы собирали народное вече, с каждым разом негласно придавая ему все больше значения, доверяя решение самых острых проблем. ВНС стало синонимом своевременного обновления социально-экономической стратегии. Акценты расставляли соразмерно потребностям: когда-то ударно работали на экспорт, когда-то упорно латали пробелы в здравоохранении, образовании, жилищных вопросах. И каждый раз решения, принятые вовремя и сообща, определяли судьбу Беларуси. Но, пожалуй, самый важный и неоспоримый факт – ВНС как минимум дважды становилось антикризисным инструментом в руках белорусского народа.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Всебелорусское народное собрание за те 25 лет, которое существует, доказало свою эффективность. В 1996 году и 2020-м сыграло очень важную роль в разрешении острых политических кризисов. Поэтому на основании анализа опыта стало ясно, что нужно придавать конституционный статус, то есть более четко прописывать функции, полномочия, порядок формирования данного органа. Это, кстати, идея не новая, она звучала еще с конца 90-х годов. Важный фактор, чтобы вписать Всебелорусское народное собрание в политическую систему. Это залог стабильности, залог обеспечения преемственности политического курса и, как мы увидели, очень серьезный фактор разрешения возможных политических кризисов. Даже если такой кризис будет возникать раз в 20 лет, то, что мы обладаем органом, способным его урегулировать, это очень важно.

И еще одна тенденция. Всебелорусское народное собрание – это наша самобытная черта, наша белорусская модель народовластия. Мы отходим от примитивного копирования западных моделей, когда западную модель демократии мы принимаем за образец, идеал. Нет. У нас есть собственные традиции, и мы должны их развивать и закреплять в своем законодательстве.

На пороге грядущего референдума Всебелорусское собрание, как тонко подчеркнул Александр Лукашенко, просто просится в Конституцию. Высший представительный орган – такого статуса сама жизнь требует от когда-то народного вече. А это определенный состав, полномочия и функции. Работая над проектом новой Конституции, эксперты долго спорили, но, кажется, в целом пришли к пониманию того, каким может быть обновленная форма народовластия.