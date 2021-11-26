Лукашенко на границе: будем делать всё так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков

Новости Беларуси. Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 ноября, посещая центр на белорусско-польской границе, где находятся сотни людей, брошенные Европой на произвол судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезда белорусского лидера беженцы очень ждали и в знак благодарности встретили Президента аплодисментами.

В ТЛЦ Александр Лукашенко прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Сперва Президент осмотрел, как организован быт для беженцев. У них есть крыша над головой, еда, вода, оказывается медпомощь. Также встретился глава государства с представителями Красного Креста.

После посещения центра Президент пообщался с беженцами. Александр Лукашенко особенно подчеркнул, что в Беларуси готовы сделать все для людей, попавших в беду. И это явно не просто слова. Уже третью неделю подряд мы оказываем всяческую помощь. Тем временем в интернете появляются каждый день различные фейки о ситуации на белорусско-польской границе. Президент попросил не доверять такой информации. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что никто не будет насильно выдворять беженцев обратно домой в Ирак. Каждый из них должен определиться, что будет делать дальше – ждать реакции Европы или уехать домой. Вернутся на родину лишь те, кто действительно этого пожелает. Но лучше ситуация, как отметил Президент, пока не станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правда, уважаемые друзья, состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили, и вы хотите туда попасть. У некоторых из вас там часть вашей семьи, у кого-то жены, у кого-то мужья, у кого-то родители. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало. Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Если уже искренне, наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Вот здесь очень много представителей западного сообщества, журналистов. Пусть они знают, что мы, белорусы, и я в том числе как Президент Беларуси, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите. Я хочу, чтобы вы знали: мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Пройдете – идите. Я знаю, что сказанное мной не всем понравится там, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду.

Я знаю, что вы получаете каждый день информацию из Германии, из Польши и с родины у вас идут сигналы о том, что там происходит. Я это хорошо знаю. И честно, откровенно скажу вам: по данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно сейчас проходят до 200 человек. На некоторых они просто охотятся внутри Польши, вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессиленных людей. Каждые сутки по 10 человек примерно мы забираем с границы и отвозим в больницу. Ваших соотечественников. И еще одна правда на сегодняшний день. Запад беспокоится, что здесь сосредоточены вы, около 2 000 человек. Они этого боятся, потому что во всех новостных лентах ваши лица. Они хотели бы, чтобы мы вас разбросали – или в Беларуси, или в Украине, или же назад вернули домой. Но лишь бы только рассредоточили этот лагерь. Еще раз повторяю: мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда – поможем, не захотите – ну что же, будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни, особенно ваших детей, ваших жен.