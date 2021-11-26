«Я не поверил сразу своим глазам, что он приехал сюда к нам». Этот мальчик лично поговорил с Президентом

Новости Беларуси. Посещение главой государства кризисного центра на белорусско-польской границе беженцы обсуждают до сих пор. В лагере не спадает оживление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отличие от европейских лидеров нашего Президента по-настоящему волнует судьба этих людей. И сегодня, 26 ноября, они в этом убедились.

Константин Герцев, корреспондент:

Ситуация в лагере беженцев при логистическом центре «Брузги» уже стабилизировалась. Главная тема для обсуждения – визит Президента Беларуси. Те счастливчики, кому удалось задать вопрос главе нашего государства, стали настоящими героями. Они с большой охотой раздают интервью, делятся своими впечатлениями. С одним из этих героев пообщались и мы.