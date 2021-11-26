«Я не поверил сразу своим глазам, что он приехал сюда к нам». Этот мальчик лично поговорил с Президентом
Новости Беларуси. Посещение главой государства кризисного центра на белорусско-польской границе беженцы обсуждают до сих пор. В лагере не спадает оживление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отличие от европейских лидеров нашего Президента по-настоящему волнует судьба этих людей. И сегодня, 26 ноября, они в этом убедились.
Константин Герцев, корреспондент:
Ситуация в лагере беженцев при логистическом центре «Брузги» уже стабилизировалась. Главная тема для обсуждения – визит Президента Беларуси. Те счастливчики, кому удалось задать вопрос главе нашего государства, стали настоящими героями. Они с большой охотой раздают интервью, делятся своими впечатлениями. С одним из этих героев пообщались и мы.
Я не поверил сразу своим глазам, что он приехал сюда к нам. И взрослые, и дети – все были очень удивлены, но все обрадовались. Потому что появилась надежда, что мы поедем в Европу. Но только не назад домой. Ни взрослые, ни дети уезжать не хотят. Здесь нам оказывают всю необходимую помощь. Еще мне удалось поговорить с вашим Президентом, и я сказал ему, что он хороший Президент. Лучший Президент. Я хотел многое ему сказать, поблагодарить за условия. Здесь нет опасности. Мы спокойны за свои жизни.
Константин Герцев:
Около часа назад у них закончился прием пищи. Сейчас дораздают остатки комплектов для детей – гуманитарной помощи. Недавно завершилась генеральная уборка логистического центра. Беженцы сами стали инициаторами того, чтобы привести в порядок то жилище, где они сейчас обитают. Мужчины в сопровождении ходят в военно-полевую баню, там их перед посещением душа осматривают медики. Также остаются и те беженцы, которым необходима помощь врачей. Продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи. В среднем в час общаются порядка 10 человек. Так на данный момент живет лагерь беженцев вблизи логистического центра «Брузги».
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