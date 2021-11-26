«С керамикой нужно быть очень осторожным». Какая посуда безопасна для приготовления пищи?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У меня такой вопрос ко всем нашим гостьям: если вот рассматривать бытовую технику на кухне – у нас сейчас столько гаджетов самых разнообразных, в том числе, мультиварки, блендеры – ваше отношение к пище, которую готовим в мультиварках, и вот использование микроволновок в том числе. Насколько полезно это все или наоборот?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Микроволновки, насколько я знаю, очень вредны.
Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:
Начнем с мультиварок. Прекрасное отношение у меня к мультиваркам. Помимо всего прочего, это очень удобный метод приготовления. Есть отсроченные старты, то есть можно наставить режим таким образом, что проснулся, и у тебя уже готова хотя бы каша с маслом какая-то. Тут самое главное выбирать покрытие именно вот этой внутренней части.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Какое оно должно быть?
Катерина Давыдова:
Безопасное покрытие – керамическое. Мраморное и титановое я не встречала. Но самое безопасное, широко, скажем так, используемое покрытие – это керамическое. Мультиварок, именно чаш. Если брать в контексте сковородок и кастрюль, то это чугун, нержавейка, опять же керамика, мрамор, титан. Это самое безопасное. Но с керамикой нужно быть очень осторожным. Потому как, если происходит какое-то повреждение поверхности, алюминий – как правило, все сковородки содержат средний слой как источник теплопроводности – хорошо проникает в пищу. И на самом деле алюминий очень токсичен для женщин. Есть много исследований, которые говорят о развитии рака молочной железы. Антиперспиранты сюда же отнесу, которые содержат алюминий, тоже в пользу опухолевого процесса, развития его. Поэтому с этими покрытиями отлично можно вести свой быт и безопасно, но следить за повреждением.
Что касается тефлона. Знаете, я раньше заходила в какие-то магазины техники, мне предлагали: «Вот сковородка, тефлоновое покрытие». Я говорю: «Нет, ребята, оно вредное». Сейчас уже, я думаю, многие знают об опасности тефлона за счет того, что он содержит перфтороктановую кислоту, которая токсична для организма, вызывает развитие рака. Я сейчас спрашиваю: «Какое покрытие у этой сковородки, тефлоновое?» Мне говорят: «Нет, вы что? Это же опасно для здоровья». Но, на самом деле, слово «антипригарное» тоже нам не расскажет о большой пользе, потому что мы на самом деле не знаем, нужно уточнять, колупать в буквальном смысле, что это за покрытие. Насчет микроволновок – нет точного и достоверного утверждения, исследования о вреде микроволновок.
Алеся Лакина:
Вы знаете, я врач тоже по образованию. У меня был такой физик, профессор очень такой пожилой, повидавший жизнь. Он на каждой паре по физике рассказывал о вреде микроволновки. Всегда говорил, что это все.
Татьяна Савчик:
Излучение, да?
Катерина Давыдова:
На самом деле, да. Я против микроволновки. Так, чтобы слишком громко заявлять о том, что она вредна, мы не можем по той простой причине, потому что нет конкретного исследования, на фоне которого мы бы об этом сказали. Но пока ведутся дискуссии, я, конечно, против него, потому как, к сожалению, еда получает какое-то излучение. И опять же, самое важное – посуда, в которой мы разогреваем. Если, как правило, это обычная ссобойка в пластиковом контейнере, то естественно при нагревании пластик выделяет. Вот, кстати, про стекло еще не сказала. Стекло тоже является безопасной посудой для использования.
«Надо срочно съесть конфету». Как отучить ребенка от сладкого, спросили у диетолога – подробнее здесь.