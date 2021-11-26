«С керамикой нужно быть очень осторожным». Какая посуда безопасна для приготовления пищи?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: У меня такой вопрос ко всем нашим гостьям: если вот рассматривать бытовую технику на кухне – у нас сейчас столько гаджетов самых разнообразных, в том числе, мультиварки, блендеры – ваше отношение к пище, которую готовим в мультиварках, и вот использование микроволновок в том числе. Насколько полезно это все или наоборот?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:

Начнем с мультиварок. Прекрасное отношение у меня к мультиваркам. Помимо всего прочего, это очень удобный метод приготовления. Есть отсроченные старты, то есть можно наставить режим таким образом, что проснулся, и у тебя уже готова хотя бы каша с маслом какая-то. Тут самое главное выбирать покрытие именно вот этой внутренней части.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Какое оно должно быть?

Катерина Давыдова:

Безопасное покрытие – керамическое. Мраморное и титановое я не встречала. Но самое безопасное, широко, скажем так, используемое покрытие – это керамическое. Мультиварок, именно чаш. Если брать в контексте сковородок и кастрюль, то это чугун, нержавейка, опять же керамика, мрамор, титан. Это самое безопасное. Но с керамикой нужно быть очень осторожным. Потому как, если происходит какое-то повреждение поверхности, алюминий – как правило, все сковородки содержат средний слой как источник теплопроводности – хорошо проникает в пищу. И на самом деле алюминий очень токсичен для женщин. Есть много исследований, которые говорят о развитии рака молочной железы. Антиперспиранты сюда же отнесу, которые содержат алюминий, тоже в пользу опухолевого процесса, развития его. Поэтому с этими покрытиями отлично можно вести свой быт и безопасно, но следить за повреждением.

Что касается тефлона. Знаете, я раньше заходила в какие-то магазины техники, мне предлагали: «Вот сковородка, тефлоновое покрытие». Я говорю: «Нет, ребята, оно вредное». Сейчас уже, я думаю, многие знают об опасности тефлона за счет того, что он содержит перфтороктановую кислоту, которая токсична для организма, вызывает развитие рака. Я сейчас спрашиваю: «Какое покрытие у этой сковородки, тефлоновое?» Мне говорят: «Нет, вы что? Это же опасно для здоровья». Но, на самом деле, слово «антипригарное» тоже нам не расскажет о большой пользе, потому что мы на самом деле не знаем, нужно уточнять, колупать в буквальном смысле, что это за покрытие. Насчет микроволновок – нет точного и достоверного утверждения, исследования о вреде микроволновок.