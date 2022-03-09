Фотографии, газеты, немецкая посуда. В Копыле работает выставка «Геноцид – преступление без срока давности»

Новости Беларуси. В Копыльском районном краеведческом музее открылась обновленная экспозиция «Геноцид – преступление без срока давности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приурочена она к Году исторической памяти.

В 2021 году в хранилище истории прошел ремонт, поэтому выставка впервые проходит в обновленных стенах. На экспозиции можно познакомиться с основными событиями оккупации Копыльского района во время Великой Отечественной войны, узнать историю угнанных в Германию, узников концлагерей и гетто. Есть различные фотографии, вырезки газет, немецкая посуда. Это настоящие молчаливые свидетели тех военных событий. Копыльская прокуратура предоставила копии документов опроса немецких карателей и очевидцев.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Каратели на территории Копыльского района сожгли 28 деревень вместе с населением. 748 человек были угнаны в немецкое рабство в Германию. 259 человек познали ад концлагерей, среди них 114 несовершеннолетних.