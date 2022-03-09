«Утверждён проект инвестпрограммы». До 2024 года в Минске построят ещё девять школ

Новости Беларуси. До 2024 года в Минске планируют возвести еще девять школ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже идет строительство объектов образования в Октябрьском, Первомайском, Московском и Ленинском районах.

За последние пять лет в Минске появилось восемь новых школ. Только в 2021 году введены в эксплуатацию три – в Ленинском, Первомайском и Московском районах. А это более 3 000 мест. Также активно идет реставрация учреждений образования старой постройки. Один из примеров реновации – обновление 16-й средней школы. Была проведена реконструкция актового и спортивного залов, добавилась пристройка для начальной школы, были обновлены все коммуникации.

Галина Урашева, заместитель директора средней школы № 16: История школы начинается, можно сказать, с прошлого века. Ей уже больше 100 лет. А в этом здании мы с 1964 года. Пять лет назад наша школа была капитально отремонтирована, отремонтированы кабинеты, лаборатории.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня в городе Минске функционируют 243 учреждения общего среднего образования. Есть инвестпрограмма города Минска, и ежегодно Мингорисполком принимает решение о том, какие учреждения, сколько и где будут строиться. На сегодня утвержден проект инвестпрограммы до 2024 года.

Современные школы оборудуют всем необходимым для обучения и развития детей. В арсенале педагогов мультимедийные проекторы и интерактивные инфокиоски. В распоряжении ребят – компьютерные классы и учебные кабинеты с современной техникой. Создана система дополнительного образования детей и молодежи. Кружки и спортивные секции посещает каждый третий юный минчанин.