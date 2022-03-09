Ситуация внушает оптимизм. Минздрав сообщил последние данные по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. Минздрав сообщил последние данные по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 1 238 пациентов с COVID-19, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав сообщил последние данные по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 1 238 пациентов с COVID-19, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне февральских показателей, когда ежедневно фиксировалось от 6 000 до 8 000 новых случаев, ситуация внушает оптимизм.
В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Подробнее здесь.