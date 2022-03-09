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Ситуация внушает оптимизм. Минздрав сообщил последние данные по коронавирусу в Беларуси

09 марта 2022 15:14
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Новости Беларуси. Минздрав сообщил последние данные по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 1 238 пациентов с COVID-19, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация внушает оптимизм. Минздрав сообщил последние данные по коронавирусу в Беларуси-1

На фоне февральских показателей, когда ежедневно фиксировалось от 6 000 до 8 000 новых случаев, ситуация внушает оптимизм.

В гродненской больнице сократили места для коронавирусных больных вдвое. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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