Придыбайло: ВНС – защита от дурака. И все люди там готовы к самым решительным действиям





Константин Придыбайло, тележурналист:

ВНС – это полторы тысячи сто с чем-то делегатов, всех вместе с гостями и так далее. Это получается, что это люди, которые не постесняются в случае чего открыто высказать свою позицию. Открыто о ней заявить на самом громком уровне. Ведь там люди должны быть. И сейчас, я уверен, там находились люди, которые готовы как раз таки в случае чего к самым решительным действиям. Это очень важно, потому что, по сути, ВНС – защита от дурака. Не дай бог. Ведь мы все люди. Помнишь, тот же Зеленский... Ему 25 дней осталось, что он легитимный президент Украины. Через 25 дней он уже захватчик власти.