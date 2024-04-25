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Придыбайло: ВНС – защита от дурака. И все люди там готовы к самым решительным действиям

25 апреля 2024 19:07
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим второй день Всебелорусского народного собрания и заявления Лукашенко. В гостях тележурналист Константин Придыбайло.

Придыбайло: ВНС – защита от дурака. И все люди там готовы к самым решительным действиям-1



Константин Придыбайло, тележурналист:
ВНС – это полторы тысячи сто с чем-то делегатов, всех вместе с гостями и так далее. Это получается, что это люди, которые не постесняются в случае чего открыто высказать свою позицию. Открыто о ней заявить на самом громком уровне. Ведь там люди должны быть. И сейчас, я уверен, там находились люди, которые готовы как раз таки в случае чего к самым решительным действиям. Это очень важно, потому что, по сути, ВНС – защита от дурака. Не дай бог. Ведь мы все люди. Помнишь, тот же Зеленский... Ему 25 дней осталось, что он легитимный президент Украины. Через 25 дней он уже захватчик власти.

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# общество # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок

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