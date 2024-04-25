Кубраков во 2-й день ВНС: даже во время мероприятия были попытки провокации из-за границы

Решение глобальных вопросов – задача Всебелорусского народного собрания. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко, подводя итоги двухдневного заседания ВНС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешняя безопасность – один из таких вопросов. О ней много говорим в последние дни. Однако, как отмечает Президент, нельзя забывать и про внутренние задачи. Ведь именно изнутри пытались расшатать общество в 2020-м.

К слову, сегодня, 25 апреля, так называемые беглые уже из-за рубежа критикуют нашу страну. Более того, от слов переходят к действиям. Подрывы на железной дороге, диверсии – оружие идет через границу сопредельных государств и по указке местных спецслужб. Только с начала 2024 года пресечено более 40 каналов перегрузки взрывчатки из Украины в Беларусь. Сегодня весь силовой блок работает в усиленном режиме и в тесном контакте с другими ведомствами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мы работаем на опережение, создаются новые подразделения, в том числе наша интернет-разведка. Сегодня идет откровенная информационная война. И даже сегодня в проведении нашего мероприятия все равно были какие-то попытки провокации из-за границы. Вы все прекрасно видите, как в Telegram-каналах пытаются найти хоть малейшую зацепку, чтобы скомпрометировать проведение важнейшего в Республике Беларусь мероприятия. Сотрудниками органов внутренних дел проводится определенная работа, чтобы не допустить ни провокаций, ни каких-либо чрезвычайных происшествий. Особенно что касается вопросов экстремизма и терроризма, мы работаем на опережение.