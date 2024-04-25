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Кубраков во 2-й день ВНС: даже во время мероприятия были попытки провокации из-за границы

25 апреля 2024 18:34
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Решение глобальных вопросов – задача Всебелорусского народного собрания. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко, подводя итоги двухдневного заседания ВНС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешняя безопасность – один из таких вопросов. О ней много говорим в последние дни. Однако, как отмечает Президент, нельзя забывать и про внутренние задачи. Ведь именно изнутри пытались расшатать общество в 2020-м.

Кубраков во 2-й день ВНС: даже во время мероприятия были попытки провокации из-за границы-1

К слову, сегодня, 25 апреля, так называемые беглые уже из-за рубежа критикуют нашу страну. Более того, от слов переходят к действиям. Подрывы на железной дороге, диверсии – оружие идет через границу сопредельных государств и по указке местных спецслужб. Только с начала 2024 года пресечено более 40 каналов перегрузки взрывчатки из Украины в Беларусь. Сегодня весь силовой блок работает в усиленном режиме и в тесном контакте с другими ведомствами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы работаем на опережение, создаются новые подразделения, в том числе наша интернет-разведка. Сегодня идет откровенная информационная война. И даже сегодня в проведении нашего мероприятия все равно были какие-то попытки провокации из-за границы. Вы все прекрасно видите, как в Telegram-каналах пытаются найти хоть малейшую зацепку, чтобы скомпрометировать проведение важнейшего в Республике Беларусь мероприятия. Сотрудниками органов внутренних дел проводится определенная работа, чтобы не допустить ни провокаций, ни каких-либо чрезвычайных происшествий. Особенно что касается вопросов экстремизма и терроризма, мы работаем на опережение.

Кубраков во 2-й день ВНС: даже во время мероприятия были попытки провокации из-за границы-4

Силовой блок страны в полной готовности. Делает все и даже больше, чтобы обеспечить мир и безопасность каждого из нас. Однако Президент ориентирует на сотрудничество: смотреть вокруг и информировать. Многие контртеррористические операции удалось успешно завершить благодаря поддержке людей. Сегодня мир – общая задача.

Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность» (подробности).

# Всебелорусское народное собрание # общество # Иван Кубраков

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