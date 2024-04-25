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«Каждому ветерану уделят внимание». 10,5 млн рублей выплатят героям войны до 4 мая

25 апреля 2024 19:00
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В стране началась выплата материальной помощи ветеранам ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой знак внимания и благодарности со стороны государства уже давно стал традиционным. В преддверии знаковой даты – 80-летия освобождения Беларуси – размер выплаты значительно вырос: суммы увеличили почти вдвое. Денежную помощь к празднику получат около 8 тысяч человек. Среди них и Аркадий Либенсон, переживший блокаду Ленинграда.

Алина Мычко знает подробности.

«Каждому ветерану уделят внимание». 10,5 млн рублей выплатят героям войны до 4 мая-1

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной. Аркадию Либенсону было чуть больше двух лет, но в памяти остались жуткие моменты. Пережить блокаду помогли неравнодушные люди – с маленьким мальчиком делились пайком. Эвакуироваться удалось лишь чудом. Но война оставила глубокий шрам на всю жизнь.

«Каждому ветерану уделят внимание». 10,5 млн рублей выплатят героям войны до 4 мая-4

Аркадий Либенсон, житель блокадного Ленинграда:
Закончил техникум, пошел по направлению на МотоВелоЗавод, через два месяца в ряды советской армии. И куда вы думаете? В Ленинградский военный округ. Школа год, и школа была расположена в нескольких километрах от того места, где шла эвакуация ленинградцев в годы войны. Вот судьба такая. Очень много при эвакуации через Ладожское озеро погибло, утонуло вместе с транспортом. Прямо вот бомба и все, и внизу, и в воде, и смерть.

«Каждому ветерану уделят внимание». 10,5 млн рублей выплатят героям войны до 4 мая-7

Об ужасах блокады Аркадий Либенсон говорить не любит. Гораздо больше у него положительных воспоминаний. Многие из них связаны с Беларусью. Здесь он нашел свое счастье, женился и завел семью. Супруги готовятся отметить бриллиантовую свадьбу. Все эти годы работали на благо родной Беларуси, наблюдали, как растет и развивается. И сегодня уверенно заявляют: страна тогда и страна сейчас – две огромные разницы.

«Каждому ветерану уделят внимание». 10,5 млн рублей выплатят героям войны до 4 мая-10

Наталья Андрейчик:
Все, что мы имеем, добыто не только огромными страданиями и кровью, пролитой во время войны, но очень большим трудом и фронтовиков, вернувшихся с фронта, и последующих поколений, которые очень много сделали, чтобы Беларусь стала такой. В 90-х даже это была совсем другая Беларусь. Сейчас это красивая, аккуратная, прекрасная страна, на которую просто можно любоваться.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Алина Мычко

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