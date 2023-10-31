Придыбайло: в любом светоче либеральной мысли коррупционная схемка. В итоге эти люди предают Родину за американские бабки

Доходит вообще до потрясающих вещей. На днях выпустил [статью – прим. ред.] довольно специфичный ресурс. Никак не назову его ресурсом прогосударственным. Это сайт Meduza [признан экстремистским ресурсом на территории Республики Беларусь – прим. ред.], который переехал в Ригу несколько лет назад и сидит там тоже, пишет за американские и европейские деньги разные материалы. Вот они сделали такую статью, посвященную некоторым российским олигархам. Не буду говорить, чтобы не называть фамилии, а то мало ли вдруг. Адвокаты у них дорогие и хорошие. Так вот, написали они материал, где наших российских олигархов выставили не то что в хорошем свете. Но просто объяснили, что было такое время, они были комсомольскими лидерами, они имели доступ к информации, они были не самые глупые люди. И они подсуетились с этими чеками, ваучерами и так далее. И поэтому вдруг они стали владельцами заводов, пароходов, карьеров. На что возбудились представители ФБК, что расшифровывается как Фонд борьбы с коррупцией. Это те самые навальнисты. И они возбудились, устроили визг, топот ногами: это почему такой сайт, вроде бы наш либеральный Meduza [признан экстремистским ресурсом на территории Республики Беларусь – прим. ред.] пишет хорошо про российских олигархов? И вот прошло несколько дней с того момента. Сегодня в Твиттер, сейчас Х (это социальная сеть Илона Маска), у них там очередные брызги их соевых соплей просто по экрану размазываются. Потому что, видите ли, прошло несколько дней, и Meduza [признан экстремистским ресурсом на территории Республики Беларусь – прим. ред.] никоим образом не отреагировала. Они, видите ли, не извинились, они не написали какие-то опровержения. Это простая иллюстрация на то, что если эти люди придут к власти, то о какой свободе слова можно будет говорить?

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