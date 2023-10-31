Более 120 тысяч тонн плодово-ягодных и овощных культур заложат в стабфонды до 1 декабря

Новости Беларуси. Овощей и плодоягодной продукции в Беларуси достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. При этом потребность в импорте картофеля и других культур в 2023 году снизилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уборочная кампания практически завершена. Урожай порадовал. Кроме борщового набора, круглогодичное на прилавках белорусы смогут найти огурцы и томаты. Тепличные комбинаты предусмотрели все, чтобы не ощущался дефицит. Хороший урожай нынче и белорусских яблок. Задача – уменьшить долю импортных плодов на полках наших магазинов успешно решена. С этой целью расширили площади фруктовых садов – до 500 гектаров.

Татьяна Гуменюк, заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этом году и вообще последние годы, конечно, упор делается на яблоню как экспортоориентированную культуру. И поэтому сейчас, в этом году в частности, мы уже пошли немножко дальше: требования к сортам яблок возрастают, уже закладываются сады по интенсивной схеме. И поддержка государства в этом году составляет 20 тысяч рублей на один гектар.

В стране активно формируются стабфонды. До 1 декабря заложат более 120 тысяч тонн плодово-ягодных культур, картофеля и других овощей. Сейчас в хранилищах – больше половины от потребностей. Особое внимание уделяют технологиям хранения.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

Под каждый сорт разрабатываются свои рецептуры по газовой среде. Такие хранилища нельзя открывать, когда вам вздумается. Будет камера с этими определенными условиями, она будет заложена на весь период хранения.