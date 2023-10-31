Политолог: пока Россия не возьмёт Авдеевку, никаких переговоров, скорее всего, не будет

Время авторской журналистики. От Раммштайна до Мальты: как срывают переговоры по Украине и кто за этим стоит? Рубрика Андрея Лазуткина «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формула Зеленского мира не предлагает

Андрей Лазуткин, политолог:

План мира Зеленского означает отвод российских войск на старые границы и возврат территорий. Поэтому накануне встречи на Мальте Президент Беларуси намекал, что никаких официальных контактов на таких условиях не будет. Во время посещения поселка Околица было заявлено, что переговоры могут быть без отвода войск и с прекращением огня в ноль часов. Что же изменилось? Судя по внутренней обстановке на Украине, то ничего. Есть все признаки, что они готовят мобилизацию под новую зимнюю кампанию. Для этого сократили сроки медицинской комиссии, готовятся призывать комиссованных по ранению, отменяют заочное образование, пошли разговоры о снижении призывного возраста, а в армию активно набирают женщин. Задача США – переговорами или военным путем, но любой ценой вернуть старую линию фронта, чтобы конфликт можно было разморозить через 5-10 лет, и снова угрожать России. Отсюда и формула Зеленского на Мальте, которая никакого мира не предполагает. Это возврат на старые позиции, как было до СВО, где Украина опять будет угрожать Крыму и Донецку. Такой мир никакие проблемы не решает, выглядит как победа Зеленского и при этом создает напряжение в России, мол, почему у СВО такой финал. Украине устроят новый Бахмут

Андрей Лазуткин:

Россия проводит контрудар под Авдеевкой, не глядя ни на какие западные мирные конференции. Русские не могут допустить, чтобы к началу переговоров за Украиной оставался огромный укрепрайон возле ДНР. Потому что, несмотря на успешное отражение «контрнаступа», не будет решена главная задача СВО, ради которой все и начинали – отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. В ВСУ это тоже понимают, и в Авдеевке всю войну держат группировку в 10 тысяч бойцов. Это одна из самых важных точек в Донбассе. Так что, пока Россия не возьмет Авдеевку, никаких переговоров, скорее всего, не будет. Предполагаем, что взятие Авдеевки – задача осенней и зимней кампаний. Заодно Украине устроят там новый Бахмут, чтобы обескровить и сорвать летнее наступление. Русские учатся наступать на маленьких участках, чтобы потом проломить фронт на всю глубину. Под это нарастили производство снарядов для артиллерии: Россия заявляет, что за год может произвести два миллиона – это минимум в два раза больше, чем сегодня делает Запад, не считая поддержки Израиля. А перевес в снарядах позволяет разбирать украинские позиции буквально по кирпичам, как это делал «Вагнер» в Бахмуте. Президент Беларуси по этому поводу намекал, что сегодня Россию устроит любое развитие событий, потому что уничтожен наступательный потенциал ВСУ. У Зеленского есть шанс сохранить власть, начав переговоры