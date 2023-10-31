На осенних каникулах в могилёвских дневных лагерях оздоровятся почти 3 тыс. детей

Новости Беларуси. Творчество, спорт, экскурсии и кино. Осенние каникулы у школьников за счет праздника 7 ноября продлятся целых 10 дней. Провести это время с пользой помогают учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилеве работает 44 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнут и оздоровятся почти 3 000 детей. Организована работа спортивных залов, игровых площадок, компьютерных классов, библиотек, видео-, арт- и музыкальных салонов, комнат психологической разгрузки. Педагоги стараются сделать каждый день ярким. Во второй могилевской гимназии для ребят организовали креативные викторины. Среди заданий на логику: угадать фильмы, афиши к которым нарисовала нейросеть, или расшифровать художественное произведение по картинке.

Иван Балашенко, учащийся гимназии № 2 Могилева:

Мы с друзьями и одноклассниками любим собираться в гимназии, чтобы поиграть в спортивные игры. Для этого работает наш спортивный зал, в который мы с радостью ходим. Как вы можете заметить, на улице погода сейчас не позволяет этого сделать, а вот в гимназии – да.