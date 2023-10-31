На осенних каникулах в могилёвских дневных лагерях оздоровятся почти 3 тыс. детей

Новости Беларуси. Творчество, спорт, экскурсии и кино. Осенние каникулы у школьников за счет праздника 7 ноября продлятся целых 10 дней. Провести это время с пользой помогают учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Творчество, спорт, экскурсии и кино. Осенние каникулы у школьников за счет праздника 7 ноября продлятся целых 10 дней. Провести это время с пользой помогают учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Могилеве работает 44 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнут и оздоровятся почти 3 000 детей. Организована работа спортивных залов, игровых площадок, компьютерных классов, библиотек, видео-, арт- и музыкальных салонов, комнат психологической разгрузки.
Педагоги стараются сделать каждый день ярким. Во второй могилевской гимназии для ребят организовали креативные викторины. Среди заданий на логику: угадать фильмы, афиши к которым нарисовала нейросеть, или расшифровать художественное произведение по картинке.
Иван Балашенко, учащийся гимназии № 2 Могилева:
Мы с друзьями и одноклассниками любим собираться в гимназии, чтобы поиграть в спортивные игры. Для этого работает наш спортивный зал, в который мы с радостью ходим. Как вы можете заметить, на улице погода сейчас не позволяет этого сделать, а вот в гимназии – да.
Ольга Лысенкова, заместитель директора гимназии № 2 Могилева:
В период школьной четверти ребята устают от учебной нагрузки, от пар, учебников. И поэтому в период каникул мы стараемся организовать свою работу так, чтобы дать возможность ребятам увидеть наш прекрасный город, посетить множество экскурсий. Допустим, в этот период наши ребята (более 16 классов) посетят и Минск, и Хатынь, и Курган Славы, и Бобруйск.
По традиции ко Дню Октябрьской революции в учреждениях образования города пройдет исторический марафон «Назад в СССР». Будут оформлены фотозоны и ретро-выставки.