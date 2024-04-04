Придыбайло: усталость накапливается, денег всё меньше, вот беглые и начинают возвращаться

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим туризм в Союзном государстве, культурную жизнь без сбежавших артистов и почему беглые возвращаются в Беларусь. В гостях тележурналист Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, тележурналист:

Сроки действия документов подходят к концу, потому что усталость накапливается, денег больше не становится, и они начинают потихоньку возвращаться. Кто тихонечко, кто-то побаиваясь, кто-то еще что-то. Но я всем напомню, я лично своими глазами видел вот такую папочку. И не одну. Она очень толстая, поверьте мне. И там фотографии с перекрытых улиц, с беспорядков, где каждый пронумерован. И у каждого есть имя и фамилия. Комиссия еще же работает?

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, работает. Продлено ее действие. Поэтому официальный путь возвращения – через комиссию. Неофициальный – вы все в папочке.

Константин Придыбайло:

И зубки полечите, и все, и будете чисты. Я вообще не вижу никакой проблемы. Я просто отчасти люблю наблюдать. Смотрю, вот у меня несколько знакомых есть, которые уехали. Спасибо им большое за те прожитые вместе годы. Они меня не заблокировали в некоторых соцсетях. Я слежу за их жизнью, и мне их очень жалко на самом деле. Рука даже не поднимается им написать, что-то предложить. Я уверен на 90 процентов, что они ничего не делали. Они не бегали с камнями. Максимум могли что-то повесить себе в социальной сети и уже давно все удалили.

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